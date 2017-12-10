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'Dur' ihtarına uymayan torbacı yakalandı

İzmit'te, polisin 'Dur' ihtarına uymayan uyuşturucu satıcısı kaçmaya çalışırken trafiğe takıldı. Bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmit Tren Garı mevkiinde uygulama yapan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Ekipleri, bir araca 'Dur' ihtarında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan sürücü araç ile kaçmaya çalıştı. Otomobil, yoğun trafik nedeniyle uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta bulunan Ü.Ö. ve E.Ö.'yü gözaltına alan ekipler, otomobil içerisinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi. E.Ö. tutuklanırken, Ü.Ö. ise serbest bırakıldı.

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