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İki ilçede kongre heyecanı

CHP Örgütü bugün Gebze ve Dilovası'nda ilçe kongrelerini gerçekleştirecek.

4 ADAY YARIŞACAK

CHP Gebze İlçe Örgütü’nün kongresi bugün yapılacak. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak kongrede mevcut başkan Recep Dursun’un yanı sıra Serdar Tüze, Musa Yılmaz ve Musa Haydaroğlu başkanlık için yarışacak. 417 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 17 yönetim kurulu ve 103 il delegesi belirlenecek.

DİLOVASI'NDA TEK ADAY

CHP’de bugün kongre heyecanı yaşayacak bir diğer ilçe ise Dilovası. Saat 13.30’da başlayacak ilçe binasındaki kongrede mevcut başkan Kerem Aydemir’in karşısına rakip çıkması beklenmiyor. 60 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 13 ilçe yöneticisi ve 5 il delegesi belli olacak.

Bugün 09:46 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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