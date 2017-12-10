Valilik kompleksi içinde bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Alikahya Karadenizliler Mahallesi’ndeki eski Kadın Doğum Hastanesi binasına taşındı. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin yerine Sağlık Müdürlüğü geldi. Ayrıca müdürlüğün yeni santral telefonu da değişti. Müdürlüğün yeni numarası: (319 20 01)
Bugün 10:28 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 10:33 TSİ )
Sağlık Müdürlüğü binası taşındı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü binası Alikahya Karadenizliler Mahallesi’ndeki eski Kadın Doğum Hastanesi binasına taşındı.
Bugün 10:28 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz