Sağlık Müdürlüğü binası taşındı

Valilik kompleksi içinde bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Alikahya Karadenizliler Mahallesi’ndeki eski Kadın Doğum Hastanesi binasına taşındı. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin yerine Sağlık Müdürlüğü geldi. Ayrıca müdürlüğün yeni santral telefonu da değişti. Müdürlüğün yeni numarası: (319 20 01)