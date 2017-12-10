Başiskele Yeniköy Sepetli Pınar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar 1990 yılından beri her pazar sabahı elektriklerin kesildiğini iddia etti. 186 nolu telefondan SEDAŞ'ı arayarak bilgi almaya çalıştıklarını söyleyen mahalle sakinleri, SEDAŞ'ın o civarda çalışmalarının olmadığı yanıtını aldıklarını belirtti. Konu ile ilgili yetkililere sesini duyurmak isteyen mahalleliler, 27 yıl boyunca her pazar sabahı yaşadıkları bu mağduriyetin biran önce giderilmesini istiyor.
Bugün 10:39 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:55 TSİ )
27 yıldır her pazar elektrikleri kesiliyor!
Başiskele Yeniköy Sepetli Pınar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar SEDAŞ'tan şikayetçi. 27 yıldır her pazar sabahı elektriklerinin kesildiğini iddia eden mahalle sakinleri, yetkililerden yardım bekliyor.
Bugün 10:39 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz