27 yıldır her pazar elektrikleri kesiliyor!

Başiskele Yeniköy Sepetli Pınar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar 1990 yılından beri her pazar sabahı elektriklerin kesildiğini iddia etti. 186 nolu telefondan SEDAŞ'ı arayarak bilgi almaya çalıştıklarını söyleyen mahalle sakinleri, SEDAŞ'ın o civarda çalışmalarının olmadığı yanıtını aldıklarını belirtti. Konu ile ilgili yetkililere sesini duyurmak isteyen mahalleliler, 27 yıl boyunca her pazar sabahı yaşadıkları bu mağduriyetin biran önce giderilmesini istiyor.