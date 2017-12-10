Gebze'de listeler birleşti

Cumhuriyet Halk Partisi Gebze İlçe Örgütü’nde kongre heyecanı yaşanıyor. Mevcut Başkan Recep Dursun’un tekrar aday olduğu kongre için Musa Haydaroğlu, Serdar Tüze ve Musa Yılmaz da adaylıklarını ilan etmişti. Musa Haydaroğlu ile Serdar Tüze, kongreye kısa bir süre kala güç birliği yapma kararı alarak listelerini birleştirdiklerini duyurdu. Saat 11.00’de başlayacak ve 17.00’ye kadar sürecek olan, 417 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu, 17 yönetim kurulu ve 103 il delegesinin belirleneceği kongre öncesi Musa Haydaroğlu imzalı dilekçede birleşme kararı kamuoyuna duyuruldu. Yapılan görüşmeler neticesinde Serdar Tüze, Musa Haydaroğlu lehine ilçe başkanlığı iddiasını erteledi.

GÜÇ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Haydaroğlu, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“10 Aralık 2017 tarihinde yapılacak olan CHP ilçe kongresinde yaptığımız çalışma ve görüşmelerde birlikte parti içi başkanlık yarışına katılan ilçe başkan adayı Serdar Tüze ve ekibiyle güç birliği yapmaya karar verdik. Bu güç birliği herhangi bir çekilme değildir. Sadece Serdar Tüze arkadaşımızın ilçe başkanlığı iddiasını ertelemesidir. Tüze ailesi, bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nde var olmuştur. Bundan sonra da var olacaklardır. Özveri gösterip beni ve ekibimi destekleyecek tüm arkadaşlara saygılarımı sunarım”