MHP'den seçim tatbikatı

MHP Kocaeli Teşkilatı eşine pek rastlanmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Etkili Sandık Gönüllüleri (ESG) sistemi ile sandık sonuçlarını tespit etmeye yönelik seçim tatbikatı yapan MHP Kocaeli teşkilatları tüm kadrolarıyla beraber sabahın erken saatlerinde İzmit’te bulunan okullarda aynı bir seçim varmış edasında yerlerini aldı. 600 partili seçim sandıklarının kurulacağı 122 okulda hazır bulundu.

AYDIN ÜNLÜ İNCELEMELERDE BULUNDU

689 sandığın kurulduğu okullarda belgeler incelendi ve sandık içerisinden çıkacak olan oy sayıları evrak şeklinde İl Başkanı Aydın Ünlü’ye teslim edildi. Ünlü, basın mensuplarıyla birlikte Yenişehir Mahallesi’nde Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu ve Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’ne giderek sandıkları kontrol etti. İncelemelerin ardından BELSA Plaza Sketch Kafe’de seçim tatbikatına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

SANDIK GÖREVLİLERİ GÖREV BAŞINDA

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü seçim tatbikatı içerisinde yaptığı açıklamada, “Bugün MHP ve İzmit teşkilatı olarak seçim tatbikatı yapma kararı aldık. MHP her zaman şunu söylüyor genel merkezini ve genel başkanını anlayan bir il teşkilatı diyor. Genel Başkanımızın sözü neydi, ‘ Yarın kader seçimimiz olacak ve her an dakik olarak bu seçime hazır olun’ MHP Kocaeli teşkilatları ile Pazar günü sabahın 08.00’inde görüldüğü gibi tüm sandık görevlileri sandığında ve MHP bugün itibariyle yerel seçimlerde güçlü çıkacak olan bir yapıya sahip. Özellikle İzmit İlçede AK Parti, CHP arasında sıkışan bir gündem olmayacak. MHP artık İzmit’te bizde varız diyor. İnsanların gönlüne giren ve kamuoyunun yakından tanıdığı bir belediye başkan adayı ve meclis üyeleri adayları ile İzmit ilçede sürprizi yapacak olan parti MHP’dir” şeklinde konuştu.

CHP İZMİT KONGRESİNİ ELEŞTİRDİ

Önceki gün gerçekleşen CHP İzmit ilçe kongresine gönderme yapan Aydın Ünlü, “Dün İzmit’e sahip olma iddiası ile ortaya çıkan bir partinin kongresini herkes gördü, 417 delegesinin 288’nin katıldığı ve 75’inin protesto ettiği bir ilçe kuruluşu İzmit İlçe benim diyemez. Önce kendi içinde ki sıkıntıları çözecek sonra İzmit benim diyecek. MHP sandığına hakim arkadaşlarla bu görüntüyü veriyor ve İzmit’te bizde varız diyor. Bugün itibariyle MHP bunu 7 Haziran’da, 1 Kasım’da kendi sandığında ne oy çıkacağını bilebilen bir yapıyı oluşturuyor. Benim sandık görevlim bu sandıkların içerisinden kaç oy çıkacağını bilecek ve bu sayının artırılması için çalışacak” ifadelerinde bulundu.