CHPİzmitİlçe Örgütü’nün 4’ncü olağan kongresi dün Hasan GemiciSporSalonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Mehmet Ümit Küçükkaya tek liste ile girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede ayrıca 4 kişiye de parti rozetleri takdim edildi. Buran Yıldız, Kadir Gökmen Öğüt, CHP eski Milletvekili Kenan Akman ve DP İzmit eski İlçe Başkanı Osman Akkenar'a rozetlerini CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya takdim etti.
Bugün 11:56 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:00 TSİ )
4 kişiye rozetleri takıldı
CHP İzmit İlçe Örgütü’nün 4’ncü olağan kongresinde 4 kişiye parti rozetleri takıldı. Rozet takılanlar arasında DP İzmit eski İlçe Başkanı Osman Akkenar da yer aldı.
Bugün 11:56 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz