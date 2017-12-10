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4 kişiye rozetleri takıldı

CHP İzmit İlçe Örgütü’nün 4’ncü olağan kongresinde 4 kişiye parti rozetleri takıldı. Rozet takılanlar arasında DP İzmit eski İlçe Başkanı Osman Akkenar da yer aldı.

CHPİzmitİlçe Örgütü’nün 4’ncü olağan kongresi dün Hasan GemiciSporSalonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Mehmet Ümit Küçükkaya tek liste ile girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede ayrıca 4 kişiye de parti rozetleri takdim edildi. Buran Yıldız, Kadir Gökmen Öğüt, CHP eski Milletvekili Kenan Akman ve DP İzmit eski İlçe Başkanı Osman Akkenar'a rozetlerini CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya takdim etti.

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