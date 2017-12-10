Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:13 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:15 TSİ )

Filistinli itfaiyeciler Kocaeli’de eğitiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından Filistin’den Kocaeli’ye gelen itfaiye ekiplerine eğitim veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yurt dışından gelen itfaiye birliklerini eğitmeye devam ediyor. Daha önce Güney Amerika ülkelerinden gelen İtfaiye birliklerine eğitim veren Kocaeli İtfaiyesi, son olarak Filistin’den gelen ekiplere eğitim verdi. El Halil’den Kocaeli İtfaiyesi Eğitim Merkezi’ne gelen 13 Filistinli itfaiyeciye, yangın, deprem, trafik kazalarına müdahale, yüksekten ve alçaktan kurtarma, tehlikeli kimyasal maddelere müdahale teknikleri, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı gibi mesleki konularda eğitim veriliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2010 yılında başlatılan eğitim projesi kapsamında ikinci defa Türkiye’ye gelen Filistinli itfaiyeciler, üç hafta süresince 120 saatlik eğitimden geçirilecek.

Eğitmen Yusuf Aydın, 7 yıldır devam eden proje kapsamında yurt içinden 300’ün üzerinde belediyeden ve 15 ülkeden yaklaşık 2 bin kişiye eğitim verildiğini belirtti. Kapalı dumanlı ortam, LPG yangınları, Tam yanma, parlama eğitimleri, yüksek açı eğitim çalışmaları olduğunu ifade eden Aydın, diğer itfaiyecilerle ortak bir dil kullanılması açısından önemli bir proje olduğunu kaydetti.

Bugün 12:13 TSİ İHA Kocaeli- Eğitim

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hatice Kübra Tongar, Gebze’ye geliyor mask
Hatice Kübra Tongar, Gebze’ye geliyor
Muhasebeciler E-Bilişim seminerinde buluştu mask
Muhasebeciler E-Bilişim seminerinde buluştu
KOÜ'de temel atma heyecanı mask
KOÜ'de temel atma heyecanı
Gölcük Rotary Kulübü “geleceği” konuştu mask
Gölcük Rotary Kulübü “geleceği” konuştu
Ufka yolculuğun tanıtımı yapıldı mask
Ufka yolculuğun tanıtımı yapıldı
Bilgi Küpü Koleji’nde engelsiz konferans mask
Bilgi Küpü Koleji’nde engelsiz konferans
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım
Pala İbo'yu kaybettik! mask
Pala İbo'yu kaybettik!

GALERİ

Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor mask
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor
Ramazan ile Melek dünya evine girdi mask
Ramazan ile Melek dünya evine girdi
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler mask
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler
Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik mask
Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik
Kalemin ucuna dünyaları işliyor... mask
Kalemin ucuna dünyaları işliyor...
Miting gibi kongre! mask
Miting gibi kongre!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR