Filistinli itfaiyeciler Kocaeli’de eğitiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yurt dışından gelen itfaiye birliklerini eğitmeye devam ediyor. Daha önce Güney Amerika ülkelerinden gelen İtfaiye birliklerine eğitim veren Kocaeli İtfaiyesi, son olarak Filistin’den gelen ekiplere eğitim verdi. El Halil’den Kocaeli İtfaiyesi Eğitim Merkezi’ne gelen 13 Filistinli itfaiyeciye, yangın, deprem, trafik kazalarına müdahale, yüksekten ve alçaktan kurtarma, tehlikeli kimyasal maddelere müdahale teknikleri, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı gibi mesleki konularda eğitim veriliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2010 yılında başlatılan eğitim projesi kapsamında ikinci defa Türkiye’ye gelen Filistinli itfaiyeciler, üç hafta süresince 120 saatlik eğitimden geçirilecek.

Eğitmen Yusuf Aydın, 7 yıldır devam eden proje kapsamında yurt içinden 300’ün üzerinde belediyeden ve 15 ülkeden yaklaşık 2 bin kişiye eğitim verildiğini belirtti. Kapalı dumanlı ortam, LPG yangınları, Tam yanma, parlama eğitimleri, yüksek açı eğitim çalışmaları olduğunu ifade eden Aydın, diğer itfaiyecilerle ortak bir dil kullanılması açısından önemli bir proje olduğunu kaydetti.