Otobüs şoförü arkadaşını uyarırken, kendisi unuttu

Çayırova ile Gebze arasında yolcu taşıyan halk otobüsü şoförü,yolda giderken, direksiyon başında, cep telefonu ile uzun süre biriyle görüştü. Bu durum, otobüste seyahat eden yolcuların tepkisine neden oldu. Otobüsün içindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülere göre, yolcu, şoförüuyararak, "Sen, bana izah et bakalım bu durumu, arabana bindiğim dakikadan beri telefonla konuşuyorsun" dedi. Otobüs şoförüiseyolda meydana gelen kaza hakkında arkadan gelen arkadaşına bilgi verdiğini belirterek, "Görüşeceğim tabi. Arkamdan gelen arabayı uyarıyorum. Sana mı dert?'Dikkatli gelin' diyorum. Ne var bunda?" diye konuştu. Yolcular, şoförün bu açıklamasına da tepki gösterdi. Otobüs şoförünün, arkadaşını dikkatli olması konusunda uyarırken, direksiyon başında telefonla konuşulmaması gerektiği kuralını unutması yolcular tarafından eleştirildi.