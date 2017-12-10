Futbolcu Zeynep’in beyin ölümü gerçekleşti

2000 doğumlu (17) genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Umuttepe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde makineye bağlı yaşatılan genç kızın acı haberi, herkesi yasa boğdu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİNİN FARKINDA DEĞİLDİ

Sakatlık sırasında Zeynep Eroğlu, normal sakatlık olarak değerlendirilen olay sonrasında çevresine böyle gücülükler saçıyordu. Ancak, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi’ne kaldırılan genç kızın beyin kanaması geçirdiği fark edildi ve hemen yoğun bakıma alındı. Maçta sakatlık geçiren Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi futsal takımı öğrencisi, henüz 2000 doğumlu olan Zeynep Eroğlu’nun beyninde ödem oluştuğu, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.