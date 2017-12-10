Trabzonlularda Durmuşoğlu güven tazeledi

Kocaeli Trabzonlular Derneği’nde bugün kongre heyecanı yaşandı. 15. Olağan Kongresi’nde Sami Durmuşoğlu tekrar başkan seçilirken 21 asil, 21 yedek yönetim kurulu üyesi ve 3 kişiden oluşan denetleme kurulu üyesi belirlendi. Kocaeli Fuariçi Ayışığı Derneği’nde gerçekleştirilen 525 dernek üyesinin oy kullanma hakkı olduğu kongreye kent protokolü yoğun ilgi gösterdi. Kongrenin divan başkanlığını Mahmut Civelek üstlenirken katip üyeliklerini ise Fikret Yılmaz ve Aynur Karadeniz yaptı.

KALBİMİZDESİN EREN

Kocaeli Ayışığı Derneği’nde gerçekleşen kongrede Kocaelispor ve Trabzonspor bayraklarına yer verilirken salonun dört bir yanı bordo-mavi renklerle donatıldı. Geçtiğimiz yaz ayında Trabzon’da şehit edilen Eren Bülbül’ün fotoğrafı da sahnede yer aldı. Ayrıca kongrenin ardından kongreye katılanlara balık ekmek ikram edildi.

KENT PROTOKOLÜ AKIN ETTİ

Kent protokolü tarafından yoğun ilginin sağlandığı kongreye AKP Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, çok sayıda STK temsilcisi ve Trabzonlular katıldı.

DAHA CANLI OLMASINI BEKLERDİM

Kongrede ilk olarak konuşan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Kocaeli de Trabzonlu olan belediye başkanı benim o yüzden ilk olarak ben konuşuyorum. Trabzonluların bu kongrede daha canlı olmasını beklerdim fakat burada biraz zayıflık var yeni yönetimdeki arkadaşlarımız bu konuyu değerlendirir” ifadelerinde bulundu.

BU HEYECAN BİTMEYECEK

Ardından kısa bir konuşma yapan Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, “Ben biraz heyecanlıyım. Zaten hep heyecanlıydım. Bu heyecan bende hiç bitmeyecek. Derneğimiz için Trabzonumuz için Kocaelimiz için bu heyecan hep birlikte devam edecek. Tüm konuklarımıza hoş geldin der tüm Trabzonlu Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Benimde doğduğum coğrafyadaki kardeşlerimizin kongresini yapıyoruz. O bölgenin insanının çalışkanlığını dürüstlüğün yiğitlinin olduğu insanlardanız. STK olarak Trabzonlular derneğimiz yıllardır güzel bir duruş sergiliyor daha iyi olması gerekiyor. Biz buradaki kardeşlerimizle ilimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bu yapımı devam eden tesislerin artık bitmesi gerekiyor biz her türlü desteğe hazırız. Zaten bu desteği veriyoruz” dedi.

KAHVEHANE ORTAMI İSTEMİYORUM

Ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Trabzon ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. Kocaeli de hemşehri dernekleri çok. Fakat ben eğitim anlamında yeterli çalışmayı hiç bir derneğimizde bulamadım. Derneklerimiz güzel çalışmalara imza atıyor. Hastalık durumlarında kan lazım olduğunda veya başka programlarda güzel çalışmalar olduğunu biliyorum. Fakat gençlerimiz için gerekli çalışmalar yapılmıyor. Herşeyi devlet yapamaz. Yapmak istesede yapamaz. Burada dernek ve vakıfların devreye girmesi gerekiyor. Benim dediklerimi yaparsanız her türlü desteğe hazırım. Fakat kahvehane havasında olan hiç bir çalışmaya imza atmayanlara destek vermem. Gençlerimize sahip çıkalım gençleri sokağa atmayalım. Ben gençlerimiz için bilgisayar mobilya çalışma odaları konusunda desteğe hazırım ama Kahvehane ortamı istemiyorum. Bizim geleceğimiz gençliğe bağlıdır. Sağlam bir gençlik yetiştirmemiz lazım” diyerek sözlerine son verdi. Ahmet HAZER

YÖNETİM KURULU

1. Sami Durmuşoğlu

2. Abidin Eşkin

3. Begüm Saral

4. Emre Özkan

5. Fatih Keskin

6. Fuat Ayar

7. İrfan Saroğlu

8. Kerem Çolak

9. Mehmet Bilici

10. Metin Keleş

11. Muammer Küçük

12. Mustafa Küçük

13. Neşe Köse

14. Nurten Erkan

15. Osman Akova

16. Osman Uçar

17. Salih Şahintürk

18. Turgay Bulut

19. Ümit Kum

20. Yasin Bulut

21. Yaşar Furuncu

YEDEKLER

1. Ahmet Bilal Hoş

2. Ahmet Olgun

3. Ali Kulaç

4. Fatih Okudan

5. Gökhan Akyıldız

6. Gülcan Yılmaz

7. Kadem İncehasan

8. Kadir Kalyon

9. Kenan Karslı

10. Lütfullah Yasin Küçük

11. Murat Akyıldız

12. Nurgül Altıntaş

13. Okan Sağlam

14. Onur Açıkgöz

15. Özge Erkan

16. Selçuk Bayraktar

17. Temel Ustaömer

18. Uğur Karadeniz

19. Uğur Karpuz

20. Yasin Erbay

21. Yavuz Dama

DENETLEME KURULU

1. Mahmut Eryiğit, 2. Salih Çuman, 3. Selim Çoban.

FOTOKOD:

ALİ HAYDAR: Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut

DİVAN: Kongrenin divan başkanlığını Mahmut Civelek üstlenirken katip üyeliklerini ise Fikret Yılmaz ve Aynur Karadeniz üstlendi.

DOĞAN: İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan

DURMUŞOĞLU: Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu

EREN: Kongre salonunda Kocaelispor ve Trabzonspor bayraklarına yer verilirken geçtiğimiz yaz ayında Trabzon’da şehit olan Eren Bülbül’ün fotoğrafı yer aldı.

KADINLAR: Trabzonlu kadınlar kongreye yoğun ilgi gösterdi.

TRABZONSPOR: Kocaeli’de yaşayan Trabzonspor taraftarları kongreye formaları ile katılım sağladı.

KARAOSMANOĞLU: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

PROTOKOL: Kent protokolü kongreye yoğun ilgi gösterdi.

TOPLU: Kongre sonrasında hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

YÖNETİM: Kongrede Sami Durmuşoğlu tekrar başkan seçilirken 21 asil, 21 yedek yönetim kurulu üyesi ve 3 kişiden oluşan denetleme kurulu üyesi belirlendi.

BALIK EKMEK: Kongreye katılan Trabzonlulara balık ekmek ikram edildi.

HORON: Kongre sonrasında Trabzonlu gençler hep birlikte horon tepti.