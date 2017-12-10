Trabzonlularda Durmuşoğlu güven tazeledi

Kocaeli Trabzonlular Derneği’nde bugün kongre heyecanı yaşandı. 15. Olağan Kongresi’nde Sami Durmuşoğlu tekrar başkan seçilirken 21 asil, 21 yedek yönetim kurulu üyesi ve 3 kişiden oluşan denetleme kurulu üyesi belirlendi. Kocaeli Fuariçi Ayışığı Derneği’nde gerçekleştirilen 525 dernek üyesinin oy kullanma hakkı olduğu kongreye kent protokolü yoğun ilgi gösterdi. Kongrenin divan başkanlığını Mahmut Civelek üstlenirken katip üyeliklerini ise Fikret Yılmaz ve Aynur Karadeniz yaptı.
KALBİMİZDESİN EREN
Kocaeli Ayışığı Derneği’nde gerçekleşen kongrede Kocaelispor ve Trabzonspor bayraklarına yer verilirken salonun dört bir yanı bordo-mavi renklerle donatıldı. Geçtiğimiz yaz ayında Trabzon’da şehit edilen Eren Bülbül’ün fotoğrafı da sahnede yer aldı. Ayrıca kongrenin ardından kongreye katılanlara balık ekmek ikram edildi.
KENT PROTOKOLÜ AKIN ETTİ
Kent protokolü tarafından yoğun ilginin sağlandığı kongreye AKP Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, çok sayıda STK temsilcisi ve Trabzonlular katıldı.
DAHA CANLI OLMASINI BEKLERDİM
Kongrede ilk olarak konuşan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Kocaeli de Trabzonlu olan belediye başkanı benim o yüzden ilk olarak ben konuşuyorum. Trabzonluların bu kongrede daha canlı olmasını beklerdim fakat burada biraz zayıflık var yeni yönetimdeki arkadaşlarımız bu konuyu değerlendirir” ifadelerinde bulundu.
BU HEYECAN BİTMEYECEK
Ardından kısa bir konuşma yapan Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, “Ben biraz heyecanlıyım. Zaten hep heyecanlıydım. Bu heyecan bende hiç bitmeyecek. Derneğimiz için Trabzonumuz için Kocaelimiz için bu heyecan hep birlikte devam edecek. Tüm konuklarımıza hoş geldin der tüm Trabzonlu Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ
Ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Benimde doğduğum coğrafyadaki kardeşlerimizin kongresini yapıyoruz. O bölgenin insanının çalışkanlığını dürüstlüğün yiğitlinin olduğu insanlardanız. STK olarak Trabzonlular derneğimiz yıllardır güzel bir duruş sergiliyor daha iyi olması gerekiyor. Biz buradaki kardeşlerimizle ilimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bu yapımı devam eden tesislerin artık bitmesi gerekiyor biz her türlü desteğe hazırız. Zaten bu desteği veriyoruz” dedi.
KAHVEHANE ORTAMI İSTEMİYORUM
Ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Trabzon ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. Kocaeli de hemşehri dernekleri çok. Fakat ben eğitim anlamında yeterli çalışmayı hiç bir derneğimizde bulamadım. Derneklerimiz güzel çalışmalara imza atıyor. Hastalık durumlarında kan lazım olduğunda veya başka programlarda güzel çalışmalar olduğunu biliyorum. Fakat gençlerimiz için gerekli çalışmalar yapılmıyor. Herşeyi devlet yapamaz. Yapmak istesede yapamaz. Burada dernek ve vakıfların devreye girmesi gerekiyor. Benim dediklerimi yaparsanız her türlü desteğe hazırım. Fakat kahvehane havasında olan hiç bir çalışmaya imza atmayanlara destek vermem. Gençlerimize sahip çıkalım gençleri sokağa atmayalım. Ben gençlerimiz için bilgisayar mobilya çalışma odaları konusunda desteğe hazırım ama Kahvehane ortamı istemiyorum. Bizim geleceğimiz gençliğe bağlıdır. Sağlam bir gençlik yetiştirmemiz lazım” diyerek sözlerine son verdi. Ahmet HAZER
YÖNETİM KURULU
1. Sami Durmuşoğlu
2. Abidin Eşkin
3. Begüm Saral
4. Emre Özkan
5. Fatih Keskin
6. Fuat Ayar
7. İrfan Saroğlu
8. Kerem Çolak
9. Mehmet Bilici
10. Metin Keleş
11. Muammer Küçük
12. Mustafa Küçük
13. Neşe Köse
14. Nurten Erkan
15. Osman Akova
16. Osman Uçar
17. Salih Şahintürk
18. Turgay Bulut
19. Ümit Kum
20. Yasin Bulut
21. Yaşar Furuncu
YEDEKLER
1. Ahmet Bilal Hoş
2. Ahmet Olgun
3. Ali Kulaç
4. Fatih Okudan
5. Gökhan Akyıldız
6. Gülcan Yılmaz
7. Kadem İncehasan
8. Kadir Kalyon
9. Kenan Karslı
10. Lütfullah Yasin Küçük
11. Murat Akyıldız
12. Nurgül Altıntaş
13. Okan Sağlam
14. Onur Açıkgöz
15. Özge Erkan
16. Selçuk Bayraktar
17. Temel Ustaömer
18. Uğur Karadeniz
19. Uğur Karpuz
20. Yasin Erbay
21. Yavuz Dama
DENETLEME KURULU
1. Mahmut Eryiğit, 2. Salih Çuman, 3. Selim Çoban.
FOTOKOD:
ALİ HAYDAR: Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut
DİVAN: Kongrenin divan başkanlığını Mahmut Civelek üstlenirken katip üyeliklerini ise Fikret Yılmaz ve Aynur Karadeniz üstlendi.
DOĞAN: İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan
DURMUŞOĞLU: Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu
EREN: Kongre salonunda Kocaelispor ve Trabzonspor bayraklarına yer verilirken geçtiğimiz yaz ayında Trabzon’da şehit olan Eren Bülbül’ün fotoğrafı yer aldı.
KADINLAR: Trabzonlu kadınlar kongreye yoğun ilgi gösterdi.
TRABZONSPOR: Kocaeli’de yaşayan Trabzonspor taraftarları kongreye formaları ile katılım sağladı.
KARAOSMANOĞLU: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
PROTOKOL: Kent protokolü kongreye yoğun ilgi gösterdi.
TOPLU: Kongre sonrasında hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
YÖNETİM: Kongrede Sami Durmuşoğlu tekrar başkan seçilirken 21 asil, 21 yedek yönetim kurulu üyesi ve 3 kişiden oluşan denetleme kurulu üyesi belirlendi.
BALIK EKMEK: Kongreye katılan Trabzonlulara balık ekmek ikram edildi.
HORON: Kongre sonrasında Trabzonlu gençler hep birlikte horon tepti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz