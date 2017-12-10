İzmit'te, öğle saatlerinde, etkili olan sağanak ve lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Erenler Mahallesi İmalat Sokak'taki bir apartmanın çatısı uçarak, Reşadiye Sokak'ta bulunan evlerin çatısına doğru savruldu. Sokak sakinleri, korkuyla sokağa döküldü. Apartmanın çatısından savrulan kalaslar nedeniyle alçaktaki evlerin çatılarında ise hasar meydana geldi. Lodosun uçurduğu çatının parçalarının sokaktan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Bugün 15:02 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:04 TSİ )
Lodos, apartmanın çatısını uçurdu
İzmit'te sağanakla birlikte etkili olan lodos, bir binanın çatısını uçurdu.
Bugün 15:02 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz