Dilovası’nda Aydemir yeniden başkan

Dilovası İlçe kongresi bugün İlçe binasında gerçekleşti. Kongreye rakipsiz giren mevcut başkan Kerem Aydemir yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. 61 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda ise 5 il delegesi ve 12 ilçe yöneticisi seçildi. Kongrede divan Bozkurt Uslu, Osman Sudan ve İhsan Nuri Özgül’den oluştu.
Kerem Aydemir'in Yönetimi
İlçe yönetimi:
İsmail Hakkı Bülbül, Gökalp Erenoğlu, Cesim Sarıbuğa, İlhan Özlü, İbrahim Susam, Tuğba Büyükberber, Musa Gökdağ, Engin Oktay, Aydın Karadağ, Fethi Aras, İhsan Nuri Özgül, Alp Yılmaz Karaosmanoğlu.
İl delegeleri:
Kerem Aydemir, Ercan Dalkılıç, Salih Gün, Gökalp Erenoğlu, İsmail Hakkı Bülbül.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz