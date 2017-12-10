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Dilovası’nda Aydemir yeniden başkan

CHP Dilovası ilçe kongresinde mevcut başkan Kerem Aydemir’ın tek listeli girdiği seçimde güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Dilovası İlçe kongresi bugün İlçe binasında gerçekleşti. Kongreye rakipsiz giren mevcut başkan Kerem Aydemir yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. 61 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda ise 5 il delegesi ve 12 ilçe yöneticisi seçildi. Kongrede divan Bozkurt Uslu, Osman Sudan ve İhsan Nuri Özgül’den oluştu.

Kerem Aydemir'in Yönetimi

İlçe yönetimi:

İsmail Hakkı Bülbül, Gökalp Erenoğlu, Cesim Sarıbuğa, İlhan Özlü, İbrahim Susam, Tuğba Büyükberber, Musa Gökdağ, Engin Oktay, Aydın Karadağ, Fethi Aras, İhsan Nuri Özgül, Alp Yılmaz Karaosmanoğlu.

İl delegeleri:

Kerem Aydemir, Ercan Dalkılıç, Salih Gün, Gökalp Erenoğlu, İsmail Hakkı Bülbül.

Bugün 15:34 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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