Ele güne rezil oluyoruz. Bi'şey yapmalı..

BÖYLE GİTMEZ!..

Büyükçekmece Tepecikspor maçında son derece etkisiz olan, maç boyunca rakip ceza sahasına bir kez bile topu taşıyamayan Kocaelispor’da futbolcuların üzerlerine sanki ölü toprağı serpilmişti. ‘İstifa!’ sesleri ayyuka çıktı, yönetim iki arada bir derede kaldı, radikal kararlar bekleniyor. Taraftar yıllar sonar ilk kez takıma sırtını döndü, Çekmece’de koskoca Kocaelispor rezil rüsva oldu

2’Sİ GİRDİ, 2’Sİ BEKLEDİ

3.Lig 3.Grup’ta hızla dibe inen Kocaelispor’da, 4 haftadır istifası istenen Fatih Kavlak’ın Büyükçekmece Tepecik maçındaki 11’i merak edilen hususlar arasında yer aldı. Cezaları sona eren Murat Başak, Ali Keten, Mert ve Sefa’dan, Murat Başak ve Sefa 11 rotasyonuna alınırken, Mert ve Ali Keten 18’de forma bekledi.

KETEN’E ALTIN MAKAS!..

Kavlak, Karacabey maçında iyi bir görüntü çizen Kemal, Kerem ve Onur Kandöken’e 11’de şans verdi. Geçen hafta 11’de şans bulan Mehmet Avcı ile Kızılcabölük maçında çok iyi oynamasına rağmen talihsiz bir kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Ali Keten’e süre verilmedi. Mert, Özbakır ve İshak ikinci yarıda şans buldu.

SİSTEM SIK SIK DEĞİŞTİ

Kocaelispor kalede Yusuf, savunmada Fatih, Murat Başak, Kemal Can, Kadir, önlerinde Kerem ve Özgür, önlerinde Sefa, solda Süleyman, sağda Gökdeniz, ileride ise Onur tertibi ile takımı sahaya dizdi. Ofans hattı her maç olduğu gibi bu maçta da sık sık yer değiştirdi. Sistem zaman zaman 4-2-3-1, zaman zaman 4-3-3’e döndü.

RÜZGAR OLUMSUZ ETKİLEDİ

Burak Süleyman, rakibin etkili kanat bekleri karşısında elinden geleni yapsa da bir türlü adam eksiltemedi ve maçın başında Gökdeniz ile yer değiştirdi. Maç boyunca pozisyon üretemeyen Yeşil Siyahlılarda merkez orta sahada çok top kaybı yapıldığı gibi zaman zaman fırtınaya çeviren rüzgarda eşliğinde oynanan maçta iki takım da rahat pas imkanı bulamadı.

MURAT BAŞAK VE KEMAL

Kocaelispor’un sezon başından beri en silik olduğu maçta öne çıkan iki futbolcu vardı. Savunma ortasındaki Murat Başak ve Kemal Can hem uyumu hem de sağlam görüntüsü ile dikkat çekti. Murat Başak’ın ikinci yarıda rakip futbolcu gole giderken yaptığı hamle çok kritikti. Son anda topa dokunan Başak kırmızı kartın kıyısından döndü. Kemal ise ilk yarıda ev sahibi ekibin eski Darıcalı futbolcusu Yusuf Atay’ın şutunu gol çizgisi üzerinden çıkardı.

ÇEKMECE HAK ETTİ

Duran toplardaki etkisiz görüntü Çekmece maçında da devam etti. Geçen yıl gol silahlarımız arasında yer alan duran toplardaki düşük performans sınırlı ofans gücümüzü iyi azalttı. İstanbul ekibi öne geçtikten sonra skoru korumasını bildi. Maçın son çeyrek saatlik diliminde oyunu yavaşlatsa da, uzatma anlarında iki mutlak gol kaçıran Büyükçekmece galibiyeti hak eden taraftı. Bakalım bizim camiada neler olacakm?