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Bugün 16:13 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:15 TSİ )

Enver Güler isyan etti

Kocaelispor’da Hodri Meydan Taraftar Sorumlusu Enver Güler, 11 maçtır kazanamayan ve ateş hattında gezinmeye devam eden Kocaelispor’da teknik adam Fatih Kavlak’ın istifa etmesi gerektiğini belirtti

11 MAÇ OLDU

Kocaelispor’un iyi mücadele ettiği ancak puan kaybettiği maçlarda alkışladıklarını belirten Güler şunları söyledi: 3 değil, 4 değil, 10 değil… Tam 11 maç oldu. Bir takım 11 hafta kazanamıyorsa burada teknik adamın kendisini gözden geçirmesinin zamanı geldi de geçiyor. Bizim de bir sabrımız var. Yenilgi olur. Fatih Kavlak ya gidecek, ya da gidecek. Yeter artık!..

HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDEYİZ

Mücadele edersin, kendini paralarsın, yenilirsin. Zaten puan kaybettiğimiz bir çok maçta futbolcuları tribüne davet ettik. Büyükçekmece Tepecik maçında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. 90 dakika boyunca bir takımın tek bir şutu bile olmaz mı! Sahada futbol namına hiçbir şey göremedik. Amatörce hatalar yaptık. Bu yenilgi canımızı çok yaktı. Skorlar ne olursa olsun Kocaelispor taraftarı olarak armanın peşinden koşmaya devam edeceğiz.

Bugün 16:13 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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