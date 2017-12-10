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TES-İŞ’ten SEDAŞ’ın kararına tepki

SEDAŞ, 2009 yılında özelleştirildiğinde 4-C kadrosuna giremeyen işçilerin ücretleri yarı yarıya düşürülmek istenirken TES-İŞ karara tepki gösterdi

SEDAŞ’ın 2009 yılında özelleştirilmesinin ardından kamudan geçen ve 4/C’li olamayan 172 işçinin ücretleri yarı yarıya düşürülmek isteniyor. İşçilerin bu teklifi kabul etmeleri halinde emekli maaşlarında da düşüş olacak. Alınan karar karşısında işçilerin örgütlü olduğu Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) harekete geçti ve dün Lastik-İş Sosyal Tesisleri’nde alınan bu karara tepki gösterdi. Ortalama 3 bin lira maaş alan 172 işçinin ücreti bu kararla yaklaşık bin 500 liraya inecek.

TES-İŞ KARARA TEPKİLİ

TES-İŞ, işçilerin hak kaybına uğramaması için öncelikle işyeri temsilcileri ile bir araya geldi. Ardından sendika dün 172 işçi ve işyeri temsilcileri ile Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu’nun da katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan bu karara tepki gösterildi.

“SEDAŞ, GARANTİ VERDİ”

TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, “2009 yılında SEDAŞ işçilerimiz 4-C’ye geçmek istedi. Fakat SEDAŞ bizlere garanti verdi. Emekli olana kadar sıkıntısız bir şekilde çalışacaksınız diye ama sözlerini yerine getirmiyorlar. Toplu sözleşme görüşmelerinde zam almadık. Biz, SEDAŞ’ın bize teklif etmek istediğini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunun kabul edilemez bir teklif olduğunu belirttik. Burada insanların yılları var. İşçilerimizin bütün haklarından feragat etmesi demektir bu. Biz bunun için toplandık. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız” ifadelerinde bulundu.

“EMEK SARF EDİYORUZ”

Kabaloğlu son olarak, “Bizim arkadaşlarımız kar kış demeden her türlü zorlu şartlarda ulaşılmaz yerlere ulaşıyorlar. Biz çalışıyoruz emek sarf ediyoruz. Hakkımızı zaten tam anlamıyla alamıyorken bir de mevcut olan haklarımıza göz dikiyorlar. Eğer bir tasarruf yapılacaksa işçiden başlanmaz en baştakilerden başlanır. Tasarrufu bizle sağlamaya kalkmayın. Biz bu durumu kabul etmiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı. Kabaloğlu’nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Bugün 16:40 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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