CHP Gebze'de başkan Musa Yılmaz

CHP Gebze İlçe Örgütü, İlçe kongresini Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kongrede173 oy ile Musa Yılmaz başkan oldu. Recep Dursun 128 oy alırken Musa Haydaroğlu ise 84 oyda kaldı. 417 kişinin oy kullanma hakkı bulunan kongrede 7 oy geçersiz sayıldı 2 boş oy kullanıldı.