CHP Gebze İlçe Örgütü, İlçe kongresini Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kongrede173 oy ile Musa Yılmaz başkan oldu. Recep Dursun 128 oy alırken Musa Haydaroğlu ise 84 oyda kaldı. 417 kişinin oy kullanma hakkı bulunan kongrede 7 oy geçersiz sayıldı 2 boş oy kullanıldı.
Bugün 18:36 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 18:41 TSİ )
CHP Gebze'de başkan Musa Yılmaz
CHP Gebze İlçe kongresinde başkan 173 oy ile Musa Yılmaz oldu
Bugün 18:36 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz