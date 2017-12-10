Ev tüpü taşıyan ticari araç servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

Kaza, Gebze'de Beylikbağı Mahallesi Soma Şehitleri Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Celal A. idaresindeki 41 YF 724 plakalı ev tüpü taşıyan hafif ticari araç, iddialara göre hatalı dönüş yapan Muhlis Ş. kontrolündeki 41 P 2539 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç içerinde bulunan 4 yaşındaki Y.E.A. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Y.E.A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ticari araç içerisinde bulunan ev tüplerinde gaz kaçağı olabilmesi ihtimali üzerine güvenlik önlemleri alındı. Kazada yararlanan Y.E.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.