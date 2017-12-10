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Ocakta unuttuğu yemek yüzünden ölüyordu

Gebze'de ocakta unuttuğu yemeğin tutuşmasıyla dumandan etkilenerek fenalaşan yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Osmanyılmaz Mahallesi 606 Sokak’ta ikamet eden İsa Yolalan (76), ısıtmak istediği yemeği yanan ocakta unuttu. Ocakta uzun süre kalan yemek tutuşmaya başladı. Tutuşan yemeğin dumanı evi kaplayınca yardım çağırmak için evden çıkmak isteyen Yolalan, yanan yemeğin dumanından etkilenerek fenalaştı. Yolalan’ın yardım çağrılarını duyan komşuları, kilitli olan kapıyı açamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evin kapısını kırılarak kurtarılan yaşlı adamı ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İsa Yolan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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