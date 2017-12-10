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Karaosmanoğlu: Kutsallarımıza saldıranlara gereken cevabı vereceğiz

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim, Dilovası ilçesinde dernek ve esnaflara konuk olurken, Muğla’nın Milas ilçesinde kaza sonucu vurularak şehit olan Jandarma Er Ömer Özavcı’nın ailesini ziyaret ederek bir kez daha taziyelerini sundu.

Dilovası’nda Gümüşhane Sarışeyh Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine konuk olan Karaosmanoğlu, “İslam coğrafyalarında ki olumsuzluklara hepinizin dikkatini çekmek istiyorum. Türkiye, geçmişinden gelen kadim devlet geleneğinin kendisine vermiş olduğu sorumlulukla haksızlıklara karşı dik turan devlet olma özelliğini sürdürmektedir. Bunu da buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki dinimizin kutsallarına saldıranlara gereken cevabı veriyoruz, bundan sonra da vereceğiz. Sesimiz daha gür çıkacak ve yaşanan insanlık dışı muamelelere karşı dik duracağız” dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut ile birlikte Gümüşhane Sarışeyh Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abidin Kaya ile üyeleriyle bir araya gelen Karaosmanoğlu, “Bugünlerde Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapmak isteyenler bunda asla başarılı olamayacaklardır. Kudüs tektir ve Filistin’in başkentidir, diyoruz. Kudüs’ü ateşe atmaya çalışanlar, yaktıkları ateşte kendileri yanacaklar. Dünya’da huzur, barış ve kardeşlik olmasını isteyenler bizleriz. Ancak bunu istemeyen emperyalist ve Siyonistlerin rahat durmadığını da görüyoruz. Dünya batılı zihniyetlerin yüzünden İslam coğrafyasında kan ve göz yaşı eksik olmuyor. Ancak bu durumlardan ders çıkarmamız gereğini de ifade etmek isterim. İslam ülkeleri ve Müslümanlar olarak güçlü olacağız” diye konuştu.

STK yöneticilerinin, dernek ve vakıf merkezlerinin ilim yuvalarına dönüşmesi için iradelerini tam manasıyla ortaya koymalarının gereğini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin hoşlanacağı mekanları bu tür derneklerimizde de oluşturabiliriz. Bu konuda adım atmak isteyen derneklerimize de destek olacağız. Dünya meselelerine duyarlı gençler yetiştirmek istiyorsak buna sosyal alanlarda ki kurumların yapılarına dönük değişimlerden başlamalıyız. Bugünden geleceğe güvenli bakabilmek için neslimizi güçlü ve dirayetli yetiştirmek zorundayız. Her alanda başarılı gençler ülkemizi şaha kaldıracaktır” ifadelerini sarf etti.

"İnancımızı ve imanımızı çok çalışmadığımız durumda özgürlüklerimizle birlikte elimizden alıp gidebilecek zihniyette yapıların ve emperyalistlerin olacağını unutmamalıyız" diyen Karaosmanoğlu, “Gençlerimiz iyi yetiştiği sürece ülkemiz büyük Türkiye yolunda ilerlemesini sürdürecektir. Tarihini ve geçmişini bilen bir nesil yetişmesini arzu ediyoruz. Hep birlikte çocuklarımızın, kadınlarımızın ve gençlerimizin elinden tutacağız. Unutmamalıyız ki müminler kardeştir” diyerek dernek üyeleriyle fikir alış verişi yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, daha sonra Muğla’nın Milas ilçesinde kaza sonucu vurularak şehit olan Jandarma Er Ömer Özavcı’nın dedesi olan Orhangazi mahallesi muhtarı Ebubekir Özavcı ve babası Mustafa Özavcı’ya taziyelerini bir kez daha sundu. Duaların edildiği ziyarette Başkan Karaosmanoğlu, cenaze töreninde çok üzülen ve ağlayan şehit er Ömer Özavcı’nın 10 yaşındaki kardeşi Bilal Özavcı ile de yakından ilgilendi. Karaosmanoğlu daha sonra rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen Dilovası Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Mehmet Barış’ı da ziyaret etti. Barış’a geçmiş olsun dileklerini sunan Karaosmanoğlu, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

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