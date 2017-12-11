Genç öğretmen kalbine yenildi

Körfez Fatih Mahallesi'nde eğitim veren Seka Çocuk Dostları Okulu'nda teknoloji tasarım öğretmeni olan Hatip Sadi, evinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Hatip Sadi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç öğretmenin ölümü büyük üzüntü yarattı. Hatip Sadi yarın Körfez'de toprağa verilecek.