Körfez Fatih Mahallesi'nde eğitim veren Seka Çocuk Dostları Okulu'nda teknoloji tasarım öğretmeni olan Hatip Sadi, evinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Hatip Sadi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç öğretmenin ölümü büyük üzüntü yarattı. Hatip Sadi yarın Körfez'de toprağa verilecek.
Bugün 09:04 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:05 TSİ )
Genç öğretmen kalbine yenildi
Körfez'de, öğretmen 40 yaşındaki Hatip Sadi kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz