Olay, Gebze İstasyon Mahallesi Şehit Gökhan Hüseyinoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İntihar etmek için elektrik direğine çıkan kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre çocuklarını görmek istediğini söyledi. Yüksek gerilim hattına dokunan kişi, akıma kapılarak direktendüştü. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi yaralanan kişiyi Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan kişinin vücudunda yanıklar oluştu. Elektrik direğine çıkan kişinin akıma kapılma anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 09:05 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:09 TSİ )
İntihar için çıktı, acı içinde kaldı!
Gebze'de intihar etmek için elektrik direğine çıkan kişi, akıma kapılarak yere düştü. Ağır yaralanan kişinin vücudunda yanıklar oluştu.
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Bugün 09:05 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz