Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL

4 Blokdan oluşan Duru Park Evleri,düz arazi üzerine konumlanmış ve hemen yanı başında;
Okul
Marketler
Toplu taşıma olanakları
Sağlık merkezleri ve semt çarşısı bulunuyor.
Şimdi, lansman fiyatları ile satışta:
87 m2 – 2+1 daire 150.000 TL
103 m2 – 3+1 daire 195.000 TL
50.000 TL peşinat ile sahip olabileceğiniz Duru Park Evleri’nin ödeme detayları için arayınız. Ayrıca kampanya dahilindeki dairelerin sınırlı sayıda olduğu belirtildi.
Yisa İnşaat İletişim;
0533 915 34 41 - 0 531 101 20 02
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz