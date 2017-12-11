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Bugün 09:40 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:45 TSİ )

Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL

Yisa İnşaatın son projesi olan Duru Park Evleri, İzmit şehir merkezine sadece 8 dakika uzaklıkta, Cafe Naila’nın bulunduğu sahil kesimine 2 dakikalık mesafede inşaa ediliyor.

4 Blokdan oluşan Duru Park Evleri,düz arazi üzerine konumlanmış ve hemen yanı başında;

Okul

Marketler

Toplu taşıma olanakları

Sağlık merkezleri ve semt çarşısı bulunuyor.

Şimdi, lansman fiyatları ile satışta:

87 m2 – 2+1 daire 150.000 TL

103 m2 – 3+1 daire 195.000 TL

50.000 TL peşinat ile sahip olabileceğiniz Duru Park Evleri’nin ödeme detayları için arayınız. Ayrıca kampanya dahilindeki dairelerin sınırlı sayıda olduğu belirtildi.

Yisa İnşaat İletişim;

0533 915 34 41 - 0 531 101 20 02

www.yisainsaat.com

www.duruparkevleri.com

Bugün 09:40 TSİ - Ekonomi

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