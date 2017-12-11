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İTO Başkanı Çağlar hayatını kaybetti

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinde eşiyle beraberken gece, saat 01.00 civarında kalp krizi geçiren Çağlar'ın Bağcılar Medipol Hastanesi'ne kaldırıldığını, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çağlar'ın bu sabah, saat 06.00'ya doğru hayatını kaybettiğini söyledi.

2013'TEN BERİ YÜRÜTÜYORDU

Kalsın, "Sağlığı gayet yerindeydi. Gece kalp sıkışması sebebiyle hastaneye kaldırılan Çağlar maalesef sabah saat 06.00'ya doğru hayatını kaydetti. Çok üzgünüz. Şu an Bağcılar Medipol'deyiz. Cenaze detayları öğleye doğru belli olacak." ifadelerini kullandı. İstanbul'da 1960 yılında İstanbul'da doğan İbrahim Çağlar, İTO'da 1999 yılında Meclis üyeliği ile göreve başladı. 2004-2009'da İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2009-2013'te İTO Meclis Başkanlığı yapan Çağlar, 2013 yılından beri İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

İBRAHİM ÇAĞLAR KİMDİR?

TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, TEPAV Mütevelli Heyeti üyeliği, Darülaceze Mütevelli Heyeti üyeliği, Marmara Grubu Vakfı Stratejik ve Sosyal Araştırmalar, Mütevelli Heyet ve Akademik Konsey üyeliği görevlerinde bulunan Çağlar, AK Parti ve MÜSİAD'ın da kurucu üyesiydi. İbrahim Çağlar, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Bugün 09:50 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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