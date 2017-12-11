ESK dondurulmuş tavuk satacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce dondurulmuş gövde tavuk, dondurulmuş tavuk göğüs eti̇ ve dondurulmuş uçsuz tavuk kanat ürünleri̇ satışı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğünce üretimi gerçekleştirilen 750 ton dondurulmuş gövde tavuk, 750 ton dondurulmuş tavuk göğüsle 325 ton dondurulmuş uçsuz tavuk kanat ürünleri teklif toplama usulüyle satılacak.
20 ARALIK'A KADAR TESLİM EDİLECEK
Teklifler, 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne kapalı zarfta teslim edilecek. Teminatı yatırılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak. İstekliler, talep etmeleri halinde satışa konu ürünleri Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü depolarında görebilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz