Hasan Ayaz'dan hasta ziyareti

Her fırsatta ilçede bulunan hastaları ziyaaret ederek hatırlarını soran AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, günlük çalışma temposu içinde vatandaşları ziyaret ederek, dertlerini paylaşmak adına hasta ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Topçular Mahallesi'nde ikamet eden Hıdır Doğan'ı ziyaret eden Ayaz, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlığın insanlar içim en büyük hazine olduğunu söyleyen Başkan Ayaz, "Acısıyla, tatlısıyla vatandaşlarımızın her anında yanında bulunup, destek olmaya devam edeceğiz. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi. Hıdır Doğan da, Ayaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.