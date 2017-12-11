Her fırsatta ilçede bulunan hastaları ziyaaret ederek hatırlarını soran AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, günlük çalışma temposu içinde vatandaşları ziyaret ederek, dertlerini paylaşmak adına hasta ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Topçular Mahallesi'nde ikamet eden Hıdır Doğan'ı ziyaret eden Ayaz, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlığın insanlar içim en büyük hazine olduğunu söyleyen Başkan Ayaz, "Acısıyla, tatlısıyla vatandaşlarımızın her anında yanında bulunup, destek olmaya devam edeceğiz. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi. Hıdır Doğan da, Ayaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Bugün 09:58 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:59 TSİ )
Hasan Ayaz'dan hasta ziyareti
AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Topçular Mahallesi'nde ikamet eden Hıdır Doğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Bugün 09:58 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz