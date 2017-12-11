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Bugün 10:02 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:03 TSİ )

Dolarda son durum ne?

Serbest piyasada dolar 3,8290 liradan, euro ise 4,5130 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 3,8270 liradan alınan dolar 3,8290 liradan, 4,5110 liradan alınan euro ise 4,5130 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,83 liradan, euro ise 4,5050 liradan satılmıştı.

Bugün 10:02 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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