İstanbul Kapalıçarşı’da 3,8270 liradan alınan dolar 3,8290 liradan, 4,5110 liradan alınan euro ise 4,5130 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,83 liradan, euro ise 4,5050 liradan satılmıştı.
Bugün 10:02 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:03 TSİ )
Dolarda son durum ne?
Serbest piyasada dolar 3,8290 liradan, euro ise 4,5130 liradan haftaya başladı.
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz