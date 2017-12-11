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Kiğılı’ya gelen Audi’yle gider

Hayatının her alanında giyimini önemseyen erkeklerin ve onlara kıymet veren sevdiklerinin favori adresi Kiğılı, ‘Kiğılı’ya Gelen Audi’yle Gider’ kampanyası ile yılbaşı ruhunu zirveye taşıyor…

Şimdi yılbaşı hediyelerini Kiğılı’dan almak için daha da fazla nedeniniz var! Kiğılı yeni yılı büyük jestlerle kutluyor; erkek giyimde ilk kez bu boyutta bir kampanya gerçekleşiyor. 1 Aralık – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Kiğılı mağazaları vekigili.com’dan alışveriş yapanlar 1 Audi A3, 10 adet iPhone 8, 10 adet iPad ve 10 adet Playstation 4 Pro kazanma şansı yakalıyor. Hediye çekilişine katılmaya hak kazanmak için 200 TL ve katlarında alışveriş yapmak, ardından faturanın altındaki şifreyle SMS veya web sitesi üzerinden 7 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapmak yeterli oluyor.

70'DEN FAZLA MODEL

Yeni yıl hediyeleri için harika alternatifler arayan, bu şekilde hediye şansı da yakalamak isteyenler markanın 70’den fazla modeliyle sezonun en gözde parçaları olan mont ve kabanlarına, triko yelekleri, yumuşacık kaşmir kazakları veya kruvaze hırkalarına, örme kumaştan çeşit çeşit gömleklerine, kanvas pantolonları veya birbirinden şık ceketlerine göz atabilir. Kol düğmeleri, şallar, yaka mendilleri, ayakkabılar veya ofis çantaları gibi aksesuarlarla da gardırobuna hareket katmayı düşünebilir. Hem kış sezonunda tarzıyla göz dolduran yeni parçalara kavuşabilir hem de sevdiklerinin tarzına şık bir katkı yapabilir.

Bugün 10:06 TSİ - Ekonomi

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