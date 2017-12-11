Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:22 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:23 TSİ )

Piyasaların beklediği rakamlar açıklandı

Cari işlemler açığı, 2017 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyon 191 bin dolar artarak 3 milyon 827 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini (Cari açık) açıklandı. Buna göre,cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ekim ayına göre 2 milyon 191 bin dolar artarak 3 milyon 827 bin dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 41 milyon 904 bin dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyon 796 bin dolar artarak 5 milyon 599 bin dolara ve birincil gelir dengesi açığının 293 milyon dolar artarak 1 milyon 73 bin dolara yükselmesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 503 milyon dolar tutarında artarak 2 milyon 189 bin dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 271 milyon dolar artarak 987 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 102 milyon dolar artarak 224 milyon dolara yükseldi.

Bugün 10:22 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Piyasaların beklediği rakamlar açıklandı mask
Piyasaların beklediği rakamlar açıklandı
Dolarda son durum ne? mask
Dolarda son durum ne?
İTO Başkanı Çağlar hayatını kaybetti mask
İTO Başkanı Çağlar hayatını kaybetti
Günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyor mask
Günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyor
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira
GÜBRETAŞ’tan tarım desteği! mask
GÜBRETAŞ’tan tarım desteği!
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım
Pala İbo'yu kaybettik! mask
Pala İbo'yu kaybettik!
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor mask
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor

GALERİ

Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın... mask
Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın...
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada mask
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
11 bin feet’te evlilik teklifi mask
11 bin feet’te evlilik teklifi
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor mask
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor
Ramazan ile Melek dünya evine girdi mask
Ramazan ile Melek dünya evine girdi
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler mask
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR