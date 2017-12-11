Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, istihdam oluşturmak ve doğal gezen tavuk yumurtasıüretimini teşvik etmek amacıyla Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi’ni başlattı. Bu yıl ilk kez uygulanan yüzde 50 hibeli salma (gezen) tavukçuluk destekleme projesinde son çiviler çakılıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen projede işletme sahipleri önümüzdeki haftalarda organik yumurta üretimine başlayacak.

KÜMESLER TAMAMLANDI

Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi kapsamında başvuru yapan 6 girişimcinin tavuk kümesleri tamamlandı. 60 metrekaresi kapalı betonarme bina olmak üzere bin metrekare alan içerisinde inşa edilen kümesler, ısı yalıtımlı ve yan sundurmalı olarak yapıldı.

YÜKSEK VERİMLİ TAVUKLAR

Proje kapsamında tamamlanıp devreye alınan 6 adet tavuk kümesi önümüzdeki günlerde sahiplerine teslim edilecek. Bu kümeslerden 4 tanesi İzmit’in Kozluca, Kaynarca, Gülbahçe Kadriye, Ambarcı mahallelerinde bulunuyor. Kandıra’da ise Deliveli, Hacımazlı mahallelerinde iki adet kümes, işletme sahiplerine teslim edilmek için hazır hale getirildi. Yapılan kümeslerin her birine 250 adet Atak-S cinsi, yumurta verimi yüksek tavuklar verilecek.

SON KONTROLLER GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik personel tarafından, inşası bitmiş olan kümeslerinkontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan son rötuşların ardından kontrolleri de gerçekleştirilen kümesler, önümüzdeki hafta içerisinde ekipmanları ve250 adet tavuk ile birlikte tam donanımlı olarak teslim edilecek.