Kim tutar Doğantepe’yi?

Rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup eden Doğantepe’de goller Melih Kartal, Şükrücan ve Recep Serkan Çetintaş’tan geldi

57’YE KADAR BEKLEDİK

Maç boyunca oyun hakimiyeti Doğantepe’nin elindeydi. Yağmur ve zaman zaman esen sert rüzgar eşliğinde oynanan maçın ilk yarısında Melih Kartal, Melih Kılıç, İsmail ve Ake ile goller kaçıran ekibimiz gol bulamadı ve devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Doğantepespor aradığı golü 57. dakikada buldu.

ŞÜKRÜ “CAN” VERDİ

Günün dikkat çeken isimlerinden Ake, sol kanattan ceza sahasına sokuldu ve pasında Melih’e ‘al da at!’ diye bir pas verdi. Penaltı noktası yakınlarındaki Melih de Ake’nin bu pasını asiste çevirmesini bildi: 1-0. Öne geçtikten sonra iyice rahatlayan ve geniş alanlar bulan Doğantepe’de oyuna sonradan giren Şükrü çok etkili oldu. Bu futbolcu 2 kez gole yaklaşırken, bitime 3 dakika kala farkı 2’ye çıkardı.

RECEP SERKAN ŞAHANE GOL

Savunma arkasına sarkan Şükrü Can, aldığı topla ceza sahasına girerken topu kaleye gönderdi. Kaleci Onur’un topu çıkarması mümkün değildi: 2-0. Yine oyuna sonradan giren Recep Serkan, iyi futbolunu klas bir golle süsledi. Ceza sahası önünde topu önce soluna çeken Serkan, kaleci Onur’un açıldığını gördü ve topun dibine girerek şandel diye tabir edilen golle maçın skorunu tayin etti: 3-0.

GEBZE SON NEFESTE: 2-1

Önümüzdeki hafta Beylerbeyispor’a konuk olacak olan Doğantepespor puanını 25’e çıkardı ve Gebzespor’u 3 puan geriden takibini sürdürdü. 11. Grup’ta Gebzespor, sahasında Bursa Zaferspor’u 90+6. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Derincespor ise deplasmanda Adapazarıspor’a 1-0’lık skorla yenildi. Bu grupta Maltepespor ile Kartal Bulvarspor haftanın kazananları oldu.

ÇAYIROVA VE BELEDİYE DERİNCE KAYIP!

1. Grup’ta yer alan Belediye Derince ve Çayırova’da kötü istikrar devam etti. İzmir’de Bornova Yeşilovaspor’a konuk olan Belediye Derince, rakibine 3-1 yenildi. Çayırovaspor ise sahasında Yunus Emre Belediye’ye 1-0 yenildi ve üzdü. İlk yarının son haftasında Belediye Derince düşme hattındaki Balya Belediyespor’u konuk edecek, Çayırovaspor ise şampiyonluk adayı Modafen’e konuk olacak.

BAŞİSKELE DOĞANTEPE: 3SAPANCA GENÇLİKSPOR: 0

STAT: Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel***, Gökhan Üçüncü***, Kaanhan Argüt***

BAŞİSKELE DOĞANTEPESPOR: Önder***, Aşık Ömer**** (Dk. 89 Bayram Can*)Emirhan***, Volkan***, Sercan***, Melih Kartal***, Orhan Şenmemiş****, Furkan Yusuf*** (Dk. 78 Recep Serkan***), Ake****, İsmail İrvasa***, Melih Kılıç*** (Dk. 62 Şükrü Can***)

SAPANCA GENÇLİKSPOR: Onur*, Ali Yaşar*, Kamil Koç**, Abdülkadir**, Tolgahan***, Mert**, Murat*, Tamer*, Mustafa**, Arda**, Çağrı* (Muhammed*)

GOLLER: Dk. 57 Melih Kartal, Dk. 87 Şükrü Can, Dk. 90+3 Recep Serkan (Doğantepe)