İTO Başkanı, yarın defnedilecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar'ın cenazesinin, yarın ikindi namazını müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kaldırılacağı ve Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na defnedileceği bildirildi.
YARIN DEFNEDİLECEK
İTO'dan alınan bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Çağlar'ın cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kaldırılacak. Çağlar'ın cenazesi, Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na defnedilecek. Çağlar için taziyeler, Çamlıca İlmi Araştırmalar Merkezi'nde kabul edilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz