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İTO Başkanı, yarın defnedilecek

İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar'ın cenazesi, yarın ikindi namazını müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kaldırılacak ve Sahrayıcedid Aile Kabristanı'nda defnedilecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar'ın cenazesinin, yarın ikindi namazını müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kaldırılacağı ve Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na defnedileceği bildirildi.

YARIN DEFNEDİLECEK

İTO'dan alınan bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Çağlar'ın cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kaldırılacak. Çağlar'ın cenazesi, Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na defnedilecek. Çağlar için taziyeler, Çamlıca İlmi Araştırmalar Merkezi'nde kabul edilecek.

Bugün 10:43 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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