Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Jandarma Komutanlığı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Geçen hafta polisin düzenlediği operasyonlarda 863 gram esrar, 11 gram bonzai, 368 adet uyuşturucu hap, 14 kök Hint keneviri ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Jandarmanın operasyonunda ise 488 gram esrar ele geçirildi.
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Kocaeli'de, polis ve jandarmanın operasyonları ile bir haftada 1 kilo 351 gram esrar, 368 adet uyuşturucu hap ve bonzai ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz