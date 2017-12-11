O müdür görevinden ayrılıyor!

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci'nin, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Maarif Müfettişliği görevine ataması yapıldığından dolayı görevinden bugün (11.12.2017) itibariyle ayrıldı.

Demirci'nin veda mesajında şu ifadeler yer aldı:

"11 Haziran 2014’te devraldığım Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maarif Müfettişliği görevine atanmam hasebiyle gururla ve onurla yürüttüğüm görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum.

"ÇALIŞMAKTAN BÜYÜK ONUR DUYDUM"

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandığım andan itibaren gerek ilçemizdeki yönetici ve öğretmenlerle ve gerekse ilimizdeki yöneticilerle çalışmaktan büyük onur duydum. Kartepe’ye görevlendirildiğim andan itibaren saygıdeğer yöneticilerimizin bilgi birikimi, mesai arkadaşlarımın enerjisi ve çalışma heyecanına, öğretmen arkadaşlarımın inancına ve sabrına güvenerek başladığım bu görevde öncelikle hak ve adalet duygusu içerisinde doğru ve güzel olan işleri yapmaya gayret gösterdim. Bu amaç doğrultusunda da; öncelikle eğitimin en önemli memleket meselesi olduğu bilinci ve eğitimin bireyleri dolayısıyla toplumu daha nitelikli hale getirme düşüncesiyle mahalli yöneticilerimizin de desteğiyle tüm eğitim kurumlarının fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirerek ve eğitimcilerin yeterliliklerini uluslararası seviyelere yükselterek okullarımızı nitelikli kurumlar haline getirmeye çalıştık.

"ÖRNEK GÖSTERİLEN İLÇE OLACAĞINA İNANIYORUM"

Kartepe’de eğitim öğretimde yakaladığımız bu gelişim ve değişimin hız kesmeden sürdürüleceğine, en yakın gelecekte sadece Kocaeli’de değil tüm Türkiye de örnek gösterilen ilçeler arasında yerini alacağına gönülden inanmaktayım. Bu duygu ve düşüncelerle görevimi sürdürdüğüm süre zarfında gerek şahsım ve gerekse temsil ettiğim Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, bize güven ve destek veren başta çok kıymetli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza, öğrencilerimize, anne-babalara ve özellikle tüm personellerimize teşekkür ediyorum.

"HAKLARIM HELAL"

Çalıştığım süre içerisinde benden yana haklarımı herkese helal ediyorum. Bilerek ya da bilmeyerek bana da geçen haklar olduğu düşüncesiyle herkesin bana olan hakkını helal etmesini diliyorum. Bundan sonraki çalışma hayatlarınızda Kartepe’de yaşayana veya Kartepe’ye hizmet eden herkese sağlık ve başarı dileklerimi iletiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun"