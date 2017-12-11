298 firma eleman arıyor!

|Meslek / Tecrübe Bilgisi
|İrtibat Telefon
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|0530 2914041
|Ambar/Depo Görevlisi
|02623324970-71
|Dış Ticaret Meslek Elemanı
|02623324970-71
|Bilgisayar Teknisyeni
|90 262 333 0001
|Muhasebeci
|02623324970-71
|Teknik Ressam(Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı)
|02623324970-71
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|02623324970-71
|Araç Kabul Görevlisi
|0530 5817272
|Kasiyer
|02622266041
|Reyon Görevlisi
|02622266041
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|0530 2249812
|Kasiyer
|05335719852
|Büro Memuru (Genel)
|0536 590 50 50
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|0 262 335 1007
|Satış Danışmanı
|0262 373 60 84
|Döner Ustası
|05447311923
|Beden İşçisi (Genel)
|02623173966
|Beden İşçisi (Temizlik)
|05053874580
|Ambar/Depo Görevlisi
|0537 852 05 43
|Kimyager
|02623353169
|Satış Danışmanı
|05322642236
|Garson (Servis Elemanı)
|0532 717 43 23
|Kurye
|0532 616 0612
|Servis Komisi
|0532 616 0612
|Gaz Altı Kaynakçısı
|0262 351 20 51
|Sevkiyat Görevlisi
|0262 351 20 51
|Satış Danışmanı
|0530-657 69 06
|Marangoz(Atölye Marangozu)
|02623715700
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|Elektrik Teknisyeni
|0262 371 5830
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|0545 621 41 61
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|0545 621 41 61
|Aşçı
|Aşçı Yardımcısı
|Makineci (Dikiş)
|533 730 34 74
|Elektrikçi (Genel)
|0532 068 1541
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0532 068 1541
|Sevkiyat Görevlisi
|0532 068 1541
|Pazarlamacı
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0 262 373 61 64
|Elektrik-Elektronik Teknisyeni
|0 262 373 61 64
|Bayan Kuaförü
|331 29 00
|Sekreter
|0 262 528 17 88
|İstihsal Teknisyeni
|0262 3533838
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|0262 3533838
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0542785 91 29
|Teknik Ressam
|0 262 373 63 64
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0543 649 61 46
|Elektrikçi (Genel)
|05327113677
|Güvenlik Görevlisi
|2294948/5436496144
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)(1 Yıl)
|02623354905
|Klima Sistemleri Teknisyeni(1 Yıl)
|Ticaret Sekreteri
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0 262 323 37 47
|Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
|0262 373 25 89
|Sevkiyat Görevlisi
|0532 3566488
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0532 3566488
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 373 69 01
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|02623350447
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0262 373 26 23
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|02623350447
|Şoför-Yük Taşıma
|0553 242 8557
|Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter(Tıbbi Sekreter)
|Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
|Beden İşçisi (Temizlik)
|Ebe
|Garson (Servis Elemanı)
|Gaz Altı Kaynakçısı
|02623414539
|Makine Montajcısı
|02623414539
|Elektrikçi (Genel)(Elektrik Tesisatçısı-Bina)
|05320603927
|Güvenlik Görevlisi
|0533 894 41 64
|Muhasebeci
|0554 490 3901
|Satış Destek Personeli
|0 262 335 11 39
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|0541 592 45 93
|Elektronik Teknisyeni
|0530 2663434
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 317 39 66-04
|Ambar/Depo Görevlisi
|0262 375 30 60
|Beden İşçisi (Temizlik)
|05417676330
|Makine Teknikeri
|3210887
|Ön Muhasebeci
|0533 305 11 01
|Ziraat Teknikeri
|0533 305 11 01
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|0262 373 48 48
|Çevre Mühendisi
|0262 311 7893-94
|Güvenlik Görevlisi
|0262 646 58 11-12
|Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
|0262 321 0912
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0505 3499518
|Beden İşçisi (Genel)
|0544 462 25 30
|Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı
|0544 462 25 30
|Beden İşçisi (Genel)
|02623713248-D:1150
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0544 462 25 30
|Kimya Teknisyeni
|0262 6436088
|Büro Memuru (Genel)
|0262 528 09 68
|Yapı Yalıtımcısı
|02623112015
|Boyacı-Metal
|0 262 373 63 64
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 371 6141
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0 262 331 91 01
|Büro Memuru (Genel)
|emre.sancaktoksoz@gmail.com
|Büro Memuru (Genel)
|0532 406 1381
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|0262 5050035
|Bulaşıkçı (Stevard)
|0262 5050035
|Garson (Servis Elemanı)
|0262 5050035
|Beden İşçisi (Genel)
|352 36 76
|Şoför-Yük Taşıma
|352 36 76
|Teknik Servis Şefi
|0262 - 335 34 96
|Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|0 532 782 60 98
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3351876
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|0262 3351876
|Lojistik Operasyon Sorumlusu
|0262 3213773
|Teknik Servis Elemanı
|0 541 321 93 41
|Elektrikçi (Genel)
|Ön Muhasebeci
|0 262 373 57 58
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0530 490 94 56
|Sigortacılık Meslek Elemanı
|02625271313
|Oto Bakım-Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
|02623353857
|Ön Muhasebeci
|2625516267
|Teknik Ressam(1 Yıl)
|2625516267
|Gaz Altı Kaynakçısı
|0262 3716108
|Aşçı
|0544 329 46 54
|Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
|0530 2249812
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|0549 654 6334
|Teknik Ressam
|0549 654 6334
|Beden İşçisi (Genel)
|0549 654 6334
|Elektrik Teknisyeni
|0549 654 6334
|Beden İşçisi (Genel)
|0549 7872560
|Sekreter
|0262 2260227
|Bekçi
|05070091557
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3752645
|Güvenlik Müdürü
|0533 894 41 64
|Servis Komisi
|0262 335 4034
|Şoför-Yük Taşıma
|0262 371 2378
|Kasiyer
|0262 371 2378
|Pazarlamacı (Telefonla)
|0 534 361 64 80
|Kasiyer
|0 533 248 6366
|Bulaşıkçı (Stevard)
|0 533 248 6366
|Çiftlik İşçisi (Genel)(Meyve Bahçesi İşçisi)(5 Yıl)
|530 970 08 90
|Kalite Kontrolcü
|535 325 65 36
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|532 325 65 36
|Ön Muhasebeci
|532 325 65 36
|Çaycı
|532 325 65 36
|Ön Muhasebeci
|05312142965
|Vardiya Amiri - İmalat
|0262 371 1661
|Reyon Görevlisi
|0532 562 12 81
|Kasiyer
|0532 562 12 81
|Kimya Teknikeri
|2392270-DAHİLİ 205
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0549 375 4100-01
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 373 6430
|Mimar
|0262 526 40 90
|Sekreter
|Sekreter
|0530 200 1078
|Şoför-Yük Taşıma
|0505 918 64 20
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0 262 325 41 67
|İstihsal Teknisyeni
|0 262 325 41 67
|Beden İşçisi (Genel)
|0 262 325 41 67
|Muhasebeci
|info@adalimefrusat.com
|İnşaat Teknolojisi Teknikeri
|0532 365 1278
|Bayan Kuaförü
|0532 317 88 26
|Elektrikçi (Genel)
|05443868698
|Güvenlik Görevlisi
|02623651413
|Garson (Servis Elemanı)
|0530 835 10 02
|Beden İşçisi (Temizlik)
|3651413
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 435 7544
|Ön Muhasebeci
|0262 373 24 26
|Elektrikçi (Genel)
|0 262 335 36 01
|Büro Memuru (Genel)
|0532 385 95 60
|Pazarlamacı
|0530 2914041
|Hemşire
|0535 490 94 56
|Kamyon Şoförü
|05322654246
|Fizik Tedavi Teknikeri
|0535 490 94 56
|Ön Muhasebeci
|0533 897 05 80
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 373 26 23
|Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
|05075941242
|Ambar/Depo Görevlisi
|02623353169
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3210025
|Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı
|0262 311 60 99
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 311 60 99
|Gıda Teknolojisi Teknisyeni
|0 262 643 60 88
|Laboratuvar Teknikeri
|0 262 643 60 88
|Beden İşçisi (Genel)
|0541 772 6141
|Beden İşçisi (Genel)
|0541 772 6141
|Ambar/Depo Görevlisi
|0541 772 6141
|Çevre Sağlığı Teknisyeni
|0 262 643 60 88
|Ziraat Teknisyeni
|0 262 643 60 88
|Bulaşıkçı (Stevard)
|BİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
|Kepçe Operatörü
|0262 321 00 25
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|0262 323 1353
|Otomotiv Kaporta Ustası
|0262 323 1353
|Yer Hostesi
|0262 323 1353
|Büro Memuru (Genel)
|0262 323 13 53
|Güvenlik Görevlisi
|0533 658 33 35
|İstihsal Teknisyeni
|2332675
|Beden İşçisi (Genel)
|Şoför-Yük Taşıma
|05308443786
|Güvenlik Görevlisi
|0262 646 58 11-12
|Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi(Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi)
|Elektrikçi (Genel)
|0262 311 7442
|Elektrik Teknisyeni
|0262 311 7442
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3244941
|Pazarlamacı
|0262 3244941
|Tıbbi Laboratuar Teknikeri
|Elektrik Teknisyeni
|0530 399 05 02
|Şoför-Yük Taşıma
|0542 5427483-2290404
|Beden İşçisi (Temizlik)
|BİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|05332145064
|İstihsal Teknisyeni
|0262 331 74 10
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0262 3217925
|İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
|0262 3350047/48
|Manikürcü-Pedikürcü
|0262 3191393
|Garson (Servis Elemanı)
|Beden İşçisi (Genel)
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|0542 414 70 20
|Kasiyer
|0542 414 70 20
|Ön Muhasebeci
|KİMAS@KİMAS.COM.TR
|Kasiyer
|0 536 847 74 09
|Kasap
|0 536 847 74 09
|Beden İşçisi (Genel)
|0 536 847 74 09
|Bekçi
|BİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|İNFO@BALTURKOTEL.COM
|Aşçı Yardımcısı
|BİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3714540
|Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
|0541 767 6330
|Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
|05417676330
|Aşçı
|0262 3533838
|Gaz Altı Kaynakçısı
|05497724233
|Tır-Çekici Şoförü
|05497724233
|Garson (Servis Elemanı)
|0 532 205 13 04
|Şoför-Yük Taşıma
|05497724233
|İş Makineleri Operatörü
|0549 748 19 57
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|05356942575
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0 532 205 13 04
|Kasiyer
|0 532 205 13 04
|Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|2294948/5436496144
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|0541 603 54 41
|Büro Memuru (Genel)
|0541 603 54 41
|Güvenlik Görevlisi
|0533 894 41 64
|Güvenlik Görevlisi
|0533 894 41 64
|İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)
|0262 3217925
|Muhasebe Uzmanı
|0262 321 37 73
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|0541 470 40 13
|Proje Mühendisi
|262 373 64 95
|Elektrikçi (Genel)(Bakım ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım ve Onarımcısı, Elektrik Tamircisi, Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi, Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları), Hat Çekici (Elektrik Enerjisi), Kablo Ekleyici-Elektrik, Elektrik Pano Montaj İşçisi)
|0 262 335 53 26
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri
|Elektrikçi (Genel)(Bakım ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım ve Onarımcısı, Elektrik Tesisatçısı-Bina, Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı, Elektrik Tamircisi, Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi, Kablo Ekleyici-Elektrik, Montör (Elektrikli Cihazlar))
|İthalat-İhracat Sorumlusu
|0262 321 37 73
|Satış Danışmanı
|05075941242
|Reyon Görevlisi
|0262 324 86 17
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|ik@tursa.com.tr
|İstihsal Teknisyeni
|0262-335 63 81
|Forklift Operatörü
|0 262 335 50 83
|Beden İşçisi (Temizlik)
|08508852883
|Beden İşçisi (Genel)
|0533 263 2060
|Ön Muhasebeci
|0850 8852883
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0262 226 22 88
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0530 390 2541
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0532 6307763
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|0533 8134094
|Vardiya Amiri - İmalat
|0549 385 23 00
|Çevre Mühendisi
|0262 351 2425
|Beden İşçisi (Genel)
|0549 385 23 00
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|0544 462 25 30
|İnşaat Teknolojisi Teknikeri
|0533 337 00 51
|İnşaat Mühendisi
|0533 337 00 51
|Beden İşçisi (Genel)
|Beden İşçisi (İnşaat)
|0533 337 00 51
|Kamyonet Şoförü
|0549 654 6334
|Satış Danışmanı
|323 02 02
|Ön Muhasebeci
|0262 291 00 69
|Sekreter
|0262 291 00 69
|Bulaşıkçı (Stevard)
|0538 509 29 36
|Şoför-Yük Taşıma
|Aşçı
|0531 5689591
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0262 335 42 91
|Satış Danışmanı
|0262 335 42 91
|İstihsal Teknisyeni
|0262 335 42 91
|Ambar/Depo Görevlisi
|0 506 181 80 04
|İstihsal Teknisyeni
|02623353871
|Beden İşçisi (Genel)
|02623353871
|Teknik Servis Elemanı
|Direksiyon Eğitmeni
|05443703071
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|0262 321 31 25
|Elektrik Tesisat Ustası
|3512331
|Satış Danışmanı
|351 23 31
|Kamyon Şoförü
|0 533 665 52 41
|Ekmek Ustası
|Güvenlik Görevlisi
|Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Mayacı (Hamur))
|Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|2392270-DAHİLİ 205
|Garson (Servis Elemanı)
|0538 509 29 36
|Kasiyer
|0 532 670 00 06
|Güvenlik Görevlisi
|0549 6756133
|Çaycı
|0541 364 45 41
|Güvenlik Müdürü
|0549 6756133
|İç Mimar
|0262 324 49 41
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 311 04 00
|Mimar
|0262 324 49 41
|Mobilya Montajcısı
|0262 3244941
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0538 509 29 36
|Ön Muhasebeci
|0532 670 00 06
Bugün 11:22 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:16 TSİ )
298 firma eleman arıyor!
Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanlarını paylaştı. Buna göre ilimizde 298 firma çalıştıracak eleman arıyor. Tüm iş ilanları aşağıda yayındadır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz