Bugün 11:22 TSİ - Ekonomi

298 firma eleman arıyor!

Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanlarını paylaştı. Buna göre ilimizde 298 firma çalıştıracak eleman arıyor. Tüm iş ilanları aşağıda yayındadır.