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298 firma eleman arıyor!

Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanlarını paylaştı. Buna göre ilimizde 298 firma çalıştıracak eleman arıyor. Tüm iş ilanları aşağıda yayındadır.

Meslek / Tecrübe Bilgisiİrtibat Telefon
Satış Temsilcisi / Plasiyer0530 2914041
Ambar/Depo Görevlisi02623324970-71
Dış Ticaret Meslek Elemanı02623324970-71
Bilgisayar Teknisyeni90 262 333 0001
Muhasebeci02623324970-71
Teknik Ressam(Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı)02623324970-71
Mekanik Bakım Onarımcısı02623324970-71
Araç Kabul Görevlisi0530 5817272
Kasiyer02622266041
Reyon Görevlisi02622266041
Şoför (Yolcu Taşıma)0530 2249812
Kasiyer05335719852
Büro Memuru (Genel)0536 590 50 50
CNC Torna Tezgahı Operatörü0 262 335 1007
Satış Danışmanı0262 373 60 84
Döner Ustası05447311923
Beden İşçisi (Genel)02623173966
Beden İşçisi (Temizlik)05053874580
Ambar/Depo Görevlisi0537 852 05 43
Kimyager02623353169
Satış Danışmanı05322642236
Garson (Servis Elemanı)0532 717 43 23
Kurye0532 616 0612
Servis Komisi0532 616 0612
Gaz Altı Kaynakçısı0262 351 20 51
Sevkiyat Görevlisi0262 351 20 51
Satış Danışmanı0530-657 69 06
Marangoz(Atölye Marangozu)02623715700
Metal Mamuller Montaj İşçisi
Elektrik Teknisyeni0262 371 5830
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)0545 621 41 61
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)0545 621 41 61
Aşçı
Aşçı Yardımcısı
Makineci (Dikiş)533 730 34 74
Elektrikçi (Genel)0532 068 1541
Mekanik Bakım Onarımcısı0532 068 1541
Sevkiyat Görevlisi0532 068 1541
Pazarlamacı
Mekanik Bakım Onarımcısı0 262 373 61 64
Elektrik-Elektronik Teknisyeni0 262 373 61 64
Bayan Kuaförü331 29 00
Sekreter0 262 528 17 88
İstihsal Teknisyeni0262 3533838
CNC Torna Tezgahı Operatörü0262 3533838
Beden İşçisi (Temizlik)0542785 91 29
Teknik Ressam0 262 373 63 64
Beden İşçisi (Temizlik)0543 649 61 46
Elektrikçi (Genel)05327113677
Güvenlik Görevlisi2294948/5436496144
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)(1 Yıl)02623354905
Klima Sistemleri Teknisyeni(1 Yıl)
Ticaret Sekreteri
Beden İşçisi (Temizlik)0 262 323 37 47
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)0262 373 25 89
Sevkiyat Görevlisi0532 3566488
Beden İşçisi (Temizlik)0532 3566488
Beden İşçisi (Genel)0262 373 69 01
CNC Freze Tezgahı Operatörü02623350447
Beden İşçisi (Temizlik)0262 373 26 23
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)02623350447
Şoför-Yük Taşıma0553 242 8557
Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter(Tıbbi Sekreter)
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Beden İşçisi (Temizlik)
Ebe
Garson (Servis Elemanı)
Gaz Altı Kaynakçısı02623414539
Makine Montajcısı02623414539
Elektrikçi (Genel)(Elektrik Tesisatçısı-Bina)05320603927
Güvenlik Görevlisi0533 894 41 64
Muhasebeci0554 490 3901
Satış Destek Personeli0 262 335 11 39
Satış Temsilcisi / Plasiyer0541 592 45 93
Elektronik Teknisyeni0530 2663434
Beden İşçisi (Genel)0262 317 39 66-04
Ambar/Depo Görevlisi0262 375 30 60
Beden İşçisi (Temizlik)05417676330
Makine Teknikeri3210887
Ön Muhasebeci0533 305 11 01
Ziraat Teknikeri0533 305 11 01
CNC Freze Tezgahı Operatörü0262 373 48 48
Çevre Mühendisi0262 311 7893-94
Güvenlik Görevlisi0262 646 58 11-12
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı0262 321 0912
Beden İşçisi (Temizlik)0505 3499518
Beden İşçisi (Genel)0544 462 25 30
Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı0544 462 25 30
Beden İşçisi (Genel)02623713248-D:1150
Mekanik Bakım Onarımcısı0544 462 25 30
Kimya Teknisyeni0262 6436088
Büro Memuru (Genel)0262 528 09 68
Yapı Yalıtımcısı02623112015
Boyacı-Metal0 262 373 63 64
Beden İşçisi (Genel)0262 371 6141
Beden İşçisi (Temizlik)0 262 331 91 01
Büro Memuru (Genel)emre.sancaktoksoz@gmail.com
Büro Memuru (Genel)0532 406 1381
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)0262 5050035
Bulaşıkçı (Stevard)0262 5050035
Garson (Servis Elemanı)0262 5050035
Beden İşçisi (Genel)352 36 76
Şoför-Yük Taşıma352 36 76
Teknik Servis Şefi0262 - 335 34 96
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)0 532 782 60 98
Beden İşçisi (Genel)0262 3351876
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)0262 3351876
Lojistik Operasyon Sorumlusu0262 3213773
Teknik Servis Elemanı0 541 321 93 41
Elektrikçi (Genel)
Ön Muhasebeci0 262 373 57 58
Beden İşçisi (Temizlik)0530 490 94 56
Sigortacılık Meslek Elemanı02625271313
Oto Bakım-Onarımcısı (Oto Mekanikeri)02623353857
Ön Muhasebeci2625516267
Teknik Ressam(1 Yıl)2625516267
Gaz Altı Kaynakçısı0262 3716108
Aşçı0544 329 46 54
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)0530 2249812
NC/CNC Tezgah Operatörü0549 654 6334
Teknik Ressam0549 654 6334
Beden İşçisi (Genel)0549 654 6334
Elektrik Teknisyeni0549 654 6334
Beden İşçisi (Genel)0549 7872560
Sekreter0262 2260227
Bekçi05070091557
Beden İşçisi (Genel)0262 3752645
Güvenlik Müdürü0533 894 41 64
Servis Komisi0262 335 4034
Şoför-Yük Taşıma0262 371 2378
Kasiyer0262 371 2378
Pazarlamacı (Telefonla)0 534 361 64 80
Kasiyer0 533 248 6366
Bulaşıkçı (Stevard)0 533 248 6366
Çiftlik İşçisi (Genel)(Meyve Bahçesi İşçisi)(5 Yıl)530 970 08 90
Kalite Kontrolcü535 325 65 36
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)532 325 65 36
Ön Muhasebeci532 325 65 36
Çaycı532 325 65 36
Ön Muhasebeci05312142965
Vardiya Amiri - İmalat0262 371 1661
Reyon Görevlisi0532 562 12 81
Kasiyer0532 562 12 81
Kimya Teknikeri2392270-DAHİLİ 205
Mekanik Bakım Onarımcısı0549 375 4100-01
Beden İşçisi (Genel)0262 373 6430
Mimar0262 526 40 90
Sekreter
Sekreter0530 200 1078
Şoför-Yük Taşıma0505 918 64 20
Mekanik Bakım Onarımcısı0 262 325 41 67
İstihsal Teknisyeni0 262 325 41 67
Beden İşçisi (Genel)0 262 325 41 67
Muhasebeciinfo@adalimefrusat.com
İnşaat Teknolojisi Teknikeri0532 365 1278
Bayan Kuaförü0532 317 88 26
Elektrikçi (Genel)05443868698
Güvenlik Görevlisi02623651413
Garson (Servis Elemanı)0530 835 10 02
Beden İşçisi (Temizlik)3651413
Beden İşçisi (Genel)0262 435 7544
Ön Muhasebeci0262 373 24 26
Elektrikçi (Genel)0 262 335 36 01
Büro Memuru (Genel)0532 385 95 60
Pazarlamacı0530 2914041
Hemşire0535 490 94 56
Kamyon Şoförü05322654246
Fizik Tedavi Teknikeri0535 490 94 56
Ön Muhasebeci0533 897 05 80
Beden İşçisi (Genel)0262 373 26 23
Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)05075941242
Ambar/Depo Görevlisi02623353169
Beden İşçisi (Genel)0262 3210025
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı0262 311 60 99
Beden İşçisi (Genel)0262 311 60 99
Gıda Teknolojisi Teknisyeni0 262 643 60 88
Laboratuvar Teknikeri0 262 643 60 88
Beden İşçisi (Genel)0541 772 6141
Beden İşçisi (Genel)0541 772 6141
Ambar/Depo Görevlisi0541 772 6141
Çevre Sağlığı Teknisyeni0 262 643 60 88
Ziraat Teknisyeni0 262 643 60 88
Bulaşıkçı (Stevard)BİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
Kepçe Operatörü0262 321 00 25
Şoför (Yolcu Taşıma)0262 323 1353
Otomotiv Kaporta Ustası0262 323 1353
Yer Hostesi0262 323 1353
Büro Memuru (Genel)0262 323 13 53
Güvenlik Görevlisi0533 658 33 35
İstihsal Teknisyeni2332675
Beden İşçisi (Genel)
Şoför-Yük Taşıma05308443786
Güvenlik Görevlisi0262 646 58 11-12
Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi(Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi)
Elektrikçi (Genel)0262 311 7442
Elektrik Teknisyeni0262 311 7442
Beden İşçisi (Genel)0262 3244941
Pazarlamacı0262 3244941
Tıbbi Laboratuar Teknikeri
Elektrik Teknisyeni0530 399 05 02
Şoför-Yük Taşıma0542 5427483-2290404
Beden İşçisi (Temizlik)BİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
Şoför (Yolcu Taşıma)05332145064
İstihsal Teknisyeni0262 331 74 10
Mekanik Bakım Onarımcısı0262 3217925
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni0262 3350047/48
Manikürcü-Pedikürcü0262 3191393
Garson (Servis Elemanı)
Beden İşçisi (Genel)
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)0542 414 70 20
Kasiyer0542 414 70 20
Ön MuhasebeciKİMAS@KİMAS.COM.TR
Kasiyer0 536 847 74 09
Kasap0 536 847 74 09
Beden İşçisi (Genel)0 536 847 74 09
BekçiBİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)İNFO@BALTURKOTEL.COM
Aşçı YardımcısıBİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
Beden İşçisi (Genel)0262 3714540
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen0541 767 6330
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı05417676330
Aşçı0262 3533838
Gaz Altı Kaynakçısı05497724233
Tır-Çekici Şoförü05497724233
Garson (Servis Elemanı)0 532 205 13 04
Şoför-Yük Taşıma05497724233
İş Makineleri Operatörü0549 748 19 57
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)05356942575
Beden İşçisi (Temizlik)0 532 205 13 04
Kasiyer0 532 205 13 04
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)2294948/5436496144
CNC Torna Tezgahı Operatörü0541 603 54 41
Büro Memuru (Genel)0541 603 54 41
Güvenlik Görevlisi0533 894 41 64
Güvenlik Görevlisi0533 894 41 64
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)0262 3217925
Muhasebe Uzmanı0262 321 37 73
CNC Torna Tezgahı Operatörü0541 470 40 13
Proje Mühendisi262 373 64 95
Elektrikçi (Genel)(Bakım ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım ve Onarımcısı, Elektrik Tamircisi, Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi, Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları), Hat Çekici (Elektrik Enerjisi), Kablo Ekleyici-Elektrik, Elektrik Pano Montaj İşçisi)0 262 335 53 26
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri
Elektrikçi (Genel)(Bakım ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım ve Onarımcısı, Elektrik Tesisatçısı-Bina, Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı, Elektrik Tamircisi, Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi, Kablo Ekleyici-Elektrik, Montör (Elektrikli Cihazlar))
İthalat-İhracat Sorumlusu0262 321 37 73
Satış Danışmanı05075941242
Reyon Görevlisi0262 324 86 17
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisiik@tursa.com.tr
İstihsal Teknisyeni0262-335 63 81
Forklift Operatörü0 262 335 50 83
Beden İşçisi (Temizlik)08508852883
Beden İşçisi (Genel)0533 263 2060
Ön Muhasebeci0850 8852883
Beden İşçisi (Temizlik)0262 226 22 88
Beden İşçisi (Temizlik)0530 390 2541
Beden İşçisi (Temizlik)0532 6307763
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)0533 8134094
Vardiya Amiri - İmalat0549 385 23 00
Çevre Mühendisi0262 351 2425
Beden İşçisi (Genel)0549 385 23 00
CNC Torna Tezgahı Operatörü0544 462 25 30
İnşaat Teknolojisi Teknikeri0533 337 00 51
İnşaat Mühendisi0533 337 00 51
Beden İşçisi (Genel)
Beden İşçisi (İnşaat)0533 337 00 51
Kamyonet Şoförü0549 654 6334
Satış Danışmanı323 02 02
Ön Muhasebeci0262 291 00 69
Sekreter0262 291 00 69
Bulaşıkçı (Stevard)0538 509 29 36
Şoför-Yük Taşıma
Aşçı0531 5689591
Beden İşçisi (Temizlik)0262 335 42 91
Satış Danışmanı0262 335 42 91
İstihsal Teknisyeni0262 335 42 91
Ambar/Depo Görevlisi0 506 181 80 04
İstihsal Teknisyeni02623353871
Beden İşçisi (Genel)02623353871
Teknik Servis Elemanı
Direksiyon Eğitmeni05443703071
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)0262 321 31 25
Elektrik Tesisat Ustası3512331
Satış Danışmanı351 23 31
Kamyon Şoförü0 533 665 52 41
Ekmek Ustası
Güvenlik Görevlisi
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Mayacı (Hamur))
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)2392270-DAHİLİ 205
Garson (Servis Elemanı)0538 509 29 36
Kasiyer0 532 670 00 06
Güvenlik Görevlisi0549 6756133
Çaycı0541 364 45 41
Güvenlik Müdürü0549 6756133
İç Mimar0262 324 49 41
Beden İşçisi (Genel)0262 311 04 00
Mimar0262 324 49 41
Mobilya Montajcısı0262 3244941
Beden İşçisi (Temizlik)0538 509 29 36
Ön Muhasebeci0532 670 00 06

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