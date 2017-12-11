Hereke Yıldız direniyor: 1-2

Güneşspor, Derbent’in kaybettiği. Nusretiye’nin de berabere kaldığı haftada çok büyük bir avantajı elinin tersiyle iterken, Hereke Yıldızspor ligde kalma yolunda hayati bir galibiyete imza attı.

1. DAKİKADA 2-0 OLDU

Mücadeleye Hereke Yıldızspor iyi başladı. Henüz ilk dakikada Güneşspor savunmasında Soner’in yaptığı hatayı iyi değerlendiren Gökhan, topu ağlara gönderdi. 12. dakikada Hereke Yıldız orta sahada topu kazandı. Ender’in plase vuruşunda top Göktan’ın yanından ağlara gitti: 0-2.

EMRE ARSLAN DEVLEŞTİ

Dakikalar 28’i gösterdiğinde, Güneşspor’un mükemmel golü geldi. Sezonun flaş isimlerinden Okan Kaya rakiplerini birer birer geçti ve sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu: 1-2. Güneşspor’da Okan ve Bedirhan’ın topları direkten dönerken, Hereke’nin tecrübeli file bekçisi Emre Arslan kalesinde devleşti.

İKİNCİ YARIDA POZİSYON OLMADI

İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da net sayılabilecek bir pozisyon bulamadı ve maçı başarılı şekilde yöneten Kadir Yılmaz’ın son düdüğü ile Hereke Yıldızspor mücadeleyi 2-1 kazanarak, ligde kalma yolunda hayati bir galibiyete imza attı. Kocaeli Güneşspor, cumartesi günü Derbent deplasmanına çıkacak, Hereke ise Diliskelesi’ni konuk edecek.

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 1HEREKE YILDIZSPOR: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Kadir Yılmaz****, Derya Şanlıtürk***, Ertuğrul Yıldırım***

HEREKE YILDIZSPOR: Emre***, Erdem***, Hakan***, Uğur***, Ahmet***, Ender***, Halil***, Eren*** (Arda**) Bayram*** (Semih**), Murat***, Gökhan*** (Hasan**)

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Göktan*, Rıdvan* (Kadir**), Berat**, Soner**, Adem***, Hakan**, Atilla***, Gökhan***, Okan***, Bedirhan**, Mehmet Kukul** (Samet***)

GOLLER: Dk. 1 Gökhan, Dk. 12 Ender Akova (Hereke), Dk. 28 Okan Kaya (Güneş)