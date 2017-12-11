Uzun: Bu fırsat kaçmamalıydı

Uzun “Rakibimiz Hereke’yi mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Her maça olduğu gibi, Hereke maçına da kazanmak için çıktık. Ancak çok kötü iki gol yedik ve bir anda 2-0 geriye düştük.
HAKEMLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM
Okan’ın golü ile farkı 1’e indirdik. 2 topumuz direkten döndü ve beraberliği bulamadık. Üst sıradaki rakiplerimizin puan kaybettiği haftada çok büyük bir fırsatı değerlendiremedik. Kulüp olarak bir de teşekkürümüz var. Maçın hakemi Kadir Yılmaz ve yardımcılarına teşekkür ediyorum. Mükemmel bir yönetim gösterdiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz