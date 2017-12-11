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Uzun: Bu fırsat kaçmamalıydı

Kocaeli Güneşspor’da Kulüp Başkanı Nebil Uzun, Hereke Yıldız karşısında aldıkları yenilgiden ötürü çok üzgün olduğunu ifade etti.

Uzun “Rakibimiz Hereke’yi mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Her maça olduğu gibi, Hereke maçına da kazanmak için çıktık. Ancak çok kötü iki gol yedik ve bir anda 2-0 geriye düştük.

HAKEMLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Okan’ın golü ile farkı 1’e indirdik. 2 topumuz direkten döndü ve beraberliği bulamadık. Üst sıradaki rakiplerimizin puan kaybettiği haftada çok büyük bir fırsatı değerlendiremedik. Kulüp olarak bir de teşekkürümüz var. Maçın hakemi Kadir Yılmaz ve yardımcılarına teşekkür ediyorum. Mükemmel bir yönetim gösterdiler.

Bugün 11:31 TSİ - Spor

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