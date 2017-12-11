Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:40 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:34 TSİ )

Kocaeli Bayan takımı Sakarya’yı ‘7’ bitirdi

Türkiye Kadınlar Futbol 3.Ligi 3.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Bayan Futbol Takımı, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynadığı maçta rakibi Sakarya Bayan Futbol takımını 7-1 yendi, ikinci galibiyetini elde etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Takım, geçen hafta ilk maçında, Bursa Nilüferspor’u deplasmanda 4-0 yenmişti.

ERVA KARAOVALI SAKARYA’YA YETTİ

Harbişspor Kulüp başkanı Adnan Zorer tarafından desteklenen ve güçlü bir kadrosu olan Kocaeli Bayan Futbol Takımı, ikide iki yaparak şampiyonluk yolunda hedefine emin adımlarla ilerlerken, takıma üç puan getiren golleri Erva Karaovalı 10., 26. ve 52. dakikada, Kübra Deniz 15. ve 24. dakikada, Sude Dağdeviren 20. ve 41. dakikada kaydetti. Kocaeli Bayan, 16 Aralık 2017 cumartesi günü saat 12.00’de, şampiyonluk mücadelesi yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

KOCAELİ BAYAN FUTBOL: 7 SAKARYA BAYAN FUTBOL: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Ebubekir Yalçın ***, Sevcan Özkar ***, Alperen Karaçengel ***

KOCAELİ BAYAN FUTBOL: Sudenur Yolcu ***, Damla Yıldız *** (dk 80 Rabia Kocatürk ***), Buse Dağdelen *** (dk 80 Edanur Sağlam **), Sude Dağdelen ***. Sude Yavuz ***, Kübra Yavuz ***, Gizem Şerife Özcan *** (dk 86 Didem Polat **), Buse Doğan ***, Melisa Güleç ***, Erva Karaovalı ****

SAKARYA BAYAN FUTBOL: Damlanur Aksoy *, Songül Günay **, Sudenur Özdemir *, Aylin Ecrin Evcimler *, Gülsüm Öztan **, Kevser Akbulut **, Gözde Kahraman **, Özlem Utku *, İlaylda Nur Öztürk * (dk 51 Zeynep Karpuz *), Aybüke Alaçatlı **, Şevval Akgül **

GOLLER: Erva Karaovalı dk 10, 26 ve 52, Kübra Deniz dk 15 ve 24, Sude Dağdeviren dk 20 ve 41, Özlem Utku dk 29

KIRMIZI KART: Sudenur Özdemir dk 33

Bugün 11:40 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Beşiktaş’ın rakibi belli oldu! mask
Beşiktaş’ın rakibi belli oldu!
Süleyman Karadaş örnek oluyor! mask
Süleyman Karadaş örnek oluyor!
Birlikspor 15 dakikada mağlup oldu mask
Birlikspor 15 dakikada mağlup oldu
Galatasaray'da Muslera'nın performansı düşüşte mask
Galatasaray'da Muslera'nın performansı düşüşte
RDF Karamürsel uçuşta: 0-3 mask
RDF Karamürsel uçuşta: 0-3
Kocaeli Bayan takımı Sakarya’yı ‘7’ bitirdi mask
Kocaeli Bayan takımı Sakarya’yı ‘7’ bitirdi
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım
Pala İbo'yu kaybettik! mask
Pala İbo'yu kaybettik!
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor mask
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor

GALERİ

Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın... mask
Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın...
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada mask
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
11 bin feet’te evlilik teklifi mask
11 bin feet’te evlilik teklifi
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor mask
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor
Ramazan ile Melek dünya evine girdi mask
Ramazan ile Melek dünya evine girdi
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler mask
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR