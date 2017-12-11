Kocaeli Bayan takımı Sakarya’yı ‘7’ bitirdi

Takım, geçen hafta ilk maçında, Bursa Nilüferspor’u deplasmanda 4-0 yenmişti.

ERVA KARAOVALI SAKARYA’YA YETTİ

Harbişspor Kulüp başkanı Adnan Zorer tarafından desteklenen ve güçlü bir kadrosu olan Kocaeli Bayan Futbol Takımı, ikide iki yaparak şampiyonluk yolunda hedefine emin adımlarla ilerlerken, takıma üç puan getiren golleri Erva Karaovalı 10., 26. ve 52. dakikada, Kübra Deniz 15. ve 24. dakikada, Sude Dağdeviren 20. ve 41. dakikada kaydetti. Kocaeli Bayan, 16 Aralık 2017 cumartesi günü saat 12.00’de, şampiyonluk mücadelesi yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

KOCAELİ BAYAN FUTBOL: 7 SAKARYA BAYAN FUTBOL: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Ebubekir Yalçın ***, Sevcan Özkar ***, Alperen Karaçengel ***

KOCAELİ BAYAN FUTBOL: Sudenur Yolcu ***, Damla Yıldız *** (dk 80 Rabia Kocatürk ***), Buse Dağdelen *** (dk 80 Edanur Sağlam **), Sude Dağdelen ***. Sude Yavuz ***, Kübra Yavuz ***, Gizem Şerife Özcan *** (dk 86 Didem Polat **), Buse Doğan ***, Melisa Güleç ***, Erva Karaovalı ****

SAKARYA BAYAN FUTBOL: Damlanur Aksoy *, Songül Günay **, Sudenur Özdemir *, Aylin Ecrin Evcimler *, Gülsüm Öztan **, Kevser Akbulut **, Gözde Kahraman **, Özlem Utku *, İlaylda Nur Öztürk * (dk 51 Zeynep Karpuz *), Aybüke Alaçatlı **, Şevval Akgül **

GOLLER: Erva Karaovalı dk 10, 26 ve 52, Kübra Deniz dk 15 ve 24, Sude Dağdeviren dk 20 ve 41, Özlem Utku dk 29

KIRMIZI KART: Sudenur Özdemir dk 33