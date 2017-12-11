Ardahan ve Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ardahan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlıların, savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor. Geçen hafta düzenlenen operasyonda örgütün sözde "Ardahan il sivil yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalanmış, zanlılardan biri engelli olması nedeniyle ifadesinin ardından savcılık talimatıyla salıverilmişti.
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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 11 kişi adliyede
Gözaltındaki 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz