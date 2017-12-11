İYİ Parti'de bir ilçeye daha başkan atandı

İYİ Parti'de ilçe başkanları dikkatli bir çalışma sonucunda belirlenmeye başladı. İlk olarak bilindiği üzere İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanlığına Büşra Karademir getirilmişti. Diğer yandan Serdar Kaman, Kandıra ilçe başkanını da belirledi. İYİ Parti Kandıra İlçe Başkanlığı görevine eski MHP'li Hilal Altınay getirildi.MHP’den meclis üyesi seçilen Hilal Altınay, İYİ Parti saflarına geçmişti.

İŞTE ATANAN DİĞER BAŞKANLAR

İYİ Parti Gebze İlçe Başkanlığı'na Nusret Acur,

Darıca İlçe Başkanlığı'na Ekrem Korkmaz,

Çayırova İlçe Başkanlığı'na Beyler Sevindik,

Kartepe İlçe Başkanlığı'na Musa Coşkun,

Körfez İlçe Başkanlığı'na İbrahim Ömer Toyran,

Başiskele İlçe Başkanlığı'na Gencay Cücen,

Karamürsel İlçe Başkanlığı'na ise Mehmet Baş atandı.