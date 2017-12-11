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4 ilçede elektrik kesintisi

Bölgemizin elektrik dağıtım firması SEDAŞ, planlı elektrik kesintilerini bildirdi.

14.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hediyeli Köyü,

14.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Şemsettin Köyü, Naip Köyü,

14.12.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Yeni Mah.,

14.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kaynarca Köyü,

14.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü,

14.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü,

14.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü,

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