Kocaeli’de Ekim Devrimi konuşuldu

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde (KYÖD) düzenlenen etkinlikte ilk önce Ekim Devriminin 100. yılı için EMEP Propaganda Bürosu tarafından hazırlanan bir sinevizyon izlendi. Sinevizyonun ardından konuşan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar, Sosyalizmin bütün emekçileri sadece kağıt üzerinde değil, bir toplum için özgürlük önerdiğini belirtti. Devrimle birlikte bütün eski anlayışların yerle bir edildiğini belirten Sancar, "İşçiler ve emekçiler böyle bir özgürlük dünyasını birlikte inşa ettiler. Sovyetlerdeki demokrasi anlayışı bütün eski anlayışı yerle bir etmiştir. Ezilenlerin doğrudan yasayı yapan ve uygulayanın kendisi olduğu bir sistemdir sosyalizm. Birlikte üretme, birlikte tüketme ve birlikte hareket etmeyi bu demokrasi anlayışı ile sağladılar" dedi.

SOSYALİZM HAFIZALARDAN ÇIKARTILMAYACAK

Bugünkü koşulların, o zamanki koşullardan çok da farklı olmadığını belirten Sancar, "Sosyalizmin kazanımları bütün hafıza silme yöntemlerine rağmen insanların hafızalarından kolay kolay çıkarılamayacak. Önümüzdeki süreçte 'Bir kere başardık, bir daha başarırız' diyerek hareket etmeliyiz" dedi.EMEP Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar'ın ardından Dr. Mehmet Akif Akalın, hazırladığı sinevizyonla 'Sovyetlerde işçi ve halk sağlığı' başlıklı sunumunu yaptı. Geçmişin değil, geleceğin konuşulması gerektiğini belirten Akalın, "Evet, biz geçmişi değil, geleceği konuşmalıyız. O yüzden sosyalizm geçmiş değil, geleceğimizdir.Bu mirası iyi anlarsak, önümüzdeki süreçte daha doğru hareket ederiz" dedi.

EKİM DEVRİMİ SİGORTA KAPSAMINI GENİŞLETTİ

İlk defa Engels'in, 'İngiltere'de emekçi sınıfın durumu' kitabında hastalıkların kaynağın kötü çalışma ve yaşam koşulları olduğunu aktaran Akalın, "Devlet Sovyetlere kadar sağlık hizmetini hiç bir yerde örgütlemiyor. Ekim Devrimi sigorta kapsamını genişletti; yaşlılık sigortası, sakatlık sigortası, gebelik ve doğum yardımı, dul ve yetimlere maaş bağlanması gibi sağlık alanlarında ilerlemeler sağladı. 7 Kasım'da devrim oldu, 9 Kasım'da hükümet kuruldu, 11 Kasım'da 8 saatlik iş gücü, yıllık ücretli izin, çocuk ve kadın işçilerin korunması kararları alındı. 13 Kasım'da tam sosyal sigorta karar altına alındı" ifadelerini kullandı.

SOSYALİZM OLMASAYDI BU UYGULAMALAR OLMAYACAKTI

"İşçilerin sağlığı için işgününün kısaltılması gerek" diyen Akalın, "Dünyada ilk kez 42 saat kesintisiz hafta tatilini sosyalizm uyguluyor. Kadınların fazla mesaiye kalması ve gece vardiyasında çalışması yasaktı. Sosyalizm kadınlara doğum öncesi ve sonrası 16 hafta ücretli doğum izni sağladı" diyerek çeşitli örnekler verdi. İLO'nun Sovyet devrimi sonrası kurulmak zorunda kalındığını belirten Akalın, "Sosyalizm neyi uygulamaya koydu ise, hemen ertesinde İLO uygulamaya koymaya çalıştı. Çünkü kapitalistler ülkelerinde yaşayan işçi ve emekçilerin Sovyetletden etkilenmesinin önünü kesmeye böyle çalıştı. Sosyalizm olmasaydı bu uygulamaların hiç biri olmayacaktı" dedi.