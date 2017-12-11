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Bugün 12:08 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 12:38 TSİ )

Vali Aksoy bu kez şarkı söyledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği tarafından, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde Türk Sanat Müziği konseri verildi.

Türk Sanat Müziği severlerin buluştuğu konsere, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği Başkanı Hasan Vehbi Hopalı ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği güz konserinde protokol üyeleri de sahneye çıkarak koroyla birlikte son birkaç esere eşlik etti.

VALİ AKSOY DA KORODA

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, koro şefi Erdinç Çelikkol ve solist Tuğçe Erdemci’ye çiçek takdiminin ardından, şef Erdinç Çelikkol’un daveti üzerine koroya katıldı. Koroyla birlikte son birkaç esere eşlik eden protokol üyeleri izleyenlerden bolca alkış aldı. İki bölüm olarak yaklaşık 2,5 saat süren Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu konserinde, karcığar ve mahur, hüzzam, nihavent makamlarından Türk Sanat Müziği’nin en güzide eserleri seslendirildi.

1947'DE KURULDU

Şefliğini Erdinç Çelikkolun yaptığı Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu konserinde, Tuğçe Erenci konuk solist olarak konserin ikinci bölümünde sanat müziği eserleri seslendirdi. Başkanlığını Hasan Vehbi Hopalının yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği 1947 yılında kuruldu. Bu yıl 70. Yılını kutlayan dernek, Erdinç Çelikkol şefliğinde tadına doyulmaz bir müzik ziyafetiyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Bugün 12:08 TSİ İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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