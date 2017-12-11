Kocaeli'de kadın cinayeti!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Tepecik Köyü'nde ikamet eden Ünsal O. (31) ile eşi Sena O. (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ünsal O, evdeki tabancayla eşini başından vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden Sena O'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, kaçan eşi ise jandarma ekiplerince yakalandı. Çiftin, 4 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.