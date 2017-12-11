Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:23 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:36 TSİ )

Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Başiskele D-130 karayolunda kontrolden çıkan otomobilin aynı yönde seyreden iki otomobile ve halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Başiskele D-130 karayolundan Gölcük istikametine seyir halinde olan İsmail Kansu idaresindeki 34 ZH 0800 plakalı otomobil, Karşıyaka sapağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden Yunus Albar idaresindeki 41 BY 595 plakalı otomobile ardından da Serdar Çolak idaresindeki 41 PF 301 plakalı otomobile çarptı. Süratli olduğu öne sürülen otomobil, otobüs durağına yolcu almak üzere yanaşan Osman Kutlay idaresindeki İzmit – Gölcük arası çalışan 41 GR 607 plakalı halk otobüsüne arkadan çarparak durabildi.

Sürücü ağır yaralandı

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü İsmail Kansu, ekiplerin müdahalesi soncu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Kazada halk otobüsünde bulunan yaralılardan Adem Çapar ve Sezgin Yılmaz ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine, durumu ağır olan sürücü İsmail Kansu ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kameralara yansıdı

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile otoparka götürülürken kaza nedeniyle D-130 karayolunun Gölcük istikametinde trafik kontrollü olarak verildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde süratli olan otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması görülüyor.

Bugün 12:23 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 11 kişi adliyede mask
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 11 kişi adliyede
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu mask
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Ocakta unuttuğu yemek yüzünden ölüyordu mask
Ocakta unuttuğu yemek yüzünden ölüyordu
Ev tüpü taşıyan ticari araç servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı mask
Ev tüpü taşıyan ticari araç servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı
Pompalı tüfekle ateş ederek ağaçları devirdi mask
Pompalı tüfekle ateş ederek ağaçları devirdi
Lodos, apartmanın çatısını uçurdu mask
Lodos, apartmanın çatısını uçurdu
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım
Pala İbo'yu kaybettik! mask
Pala İbo'yu kaybettik!
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor mask
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor

GALERİ

Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın... mask
Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın...
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada mask
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
11 bin feet’te evlilik teklifi mask
11 bin feet’te evlilik teklifi
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor mask
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor
Ramazan ile Melek dünya evine girdi mask
Ramazan ile Melek dünya evine girdi
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler mask
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR