Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Alınan bilgiye göre Başiskele D-130 karayolundan Gölcük istikametine seyir halinde olan İsmail Kansu idaresindeki 34 ZH 0800 plakalı otomobil, Karşıyaka sapağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden Yunus Albar idaresindeki 41 BY 595 plakalı otomobile ardından da Serdar Çolak idaresindeki 41 PF 301 plakalı otomobile çarptı. Süratli olduğu öne sürülen otomobil, otobüs durağına yolcu almak üzere yanaşan Osman Kutlay idaresindeki İzmit – Gölcük arası çalışan 41 GR 607 plakalı halk otobüsüne arkadan çarparak durabildi.

Sürücü ağır yaralandı

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü İsmail Kansu, ekiplerin müdahalesi soncu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Kazada halk otobüsünde bulunan yaralılardan Adem Çapar ve Sezgin Yılmaz ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine, durumu ağır olan sürücü İsmail Kansu ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kameralara yansıdı

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile otoparka götürülürken kaza nedeniyle D-130 karayolunun Gölcük istikametinde trafik kontrollü olarak verildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde süratli olan otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması görülüyor.