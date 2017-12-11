Kartepe’den Erdoğan’a el emeği göz nuru hediye

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının organize ettiği ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı 2. Uluslararası İş'te Kadın Zirvesi’ne katılırken, açılan stantta Kartepe Belediyesi adına Kadınlar Kulübü, Kartepe’li Hat – Tezhip Ustası Hülya Taşer, Ketenceler Köyü Kırsal Kalkındırma Derneği Köy Üretim Çiftliği sahibi Nermin Çetinkaya tarafından yapılan birbirinden güzel eserler sergilendi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Kongre Merkezi’nde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen 2. Uluslararası İş'te Kadın Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirvenin, ülke, millet ve kadınlar için hayırlara vesile olmasını dilerken, Kartepe Belediyesi’nin açtığı stant da siyasilerin ziyaretçi akınına uğradı.

ÜZÜLMEZ TARAFINDAN BİLGİ VERİLDİ

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında ki heyet tarafından Kartepe standında misafirler ağırlanırken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kartepe standı gezerken Üzülmez’den bilgi aldı. Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Kartepe Belediyesi olarak çalışmaların yanı sıra, Alo Evlat Hattı Projesi ve kadınlara yönelik yapılan bütün projeler hakkında bilgi verdi.

ANKARA PROTOKOLÜNDEN BÜYÜK İLGİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Kartepe standını ziyaret ederek çalışmalar hakkına bilgi aldılar.

ERDOĞAN’A TILSIMLI GÖMLEK

Kartepe Belediyesi standını ziyaret eden bütün katılımcılara Kartepe’yi anlatan hediyeler verildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen tılsımlı gömlek zirvenin en dikkat çeken hediyesi oldu. Kartepe Belediyesi Hat – Tezhip Ustası Hülya Taşer tarafından bir yılda hazırlanan tılsımlı gömlek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından hediye edildi.

TILSIMLI GÖMLEĞİN ÖZELLİKLERİ

Türk süsleme sanatlarının tüm incelikleri kullanılarak bir yıl gibi bir sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel hazırlanan tılsımlı gömleğin özellikleri ise şöyle;

Tılsımlı gömleğin yakasında Kelime-i Tevhid, göğüs üzerinde Davut (a.s)’mın yıldızı sembolü ile Ayet-el Kürsi, tam ortalarda tuğra şeklinde Besmele-i Şerif, omuzlarda Fetih ayetleri, sol kenarda boydan boya Yasin suresi, sağ kenarda boydan boya Muvazzafeteyn ayetleri, yaka altında Peygamber Efendimizin mührü, hemen altında Nal-i Şerif sembolü içinde Ravza-i minyatürü, ortada Esma-ül Hüsna ve ebced değerleri çevresinde Haşr suresinden bir aşir, sağ omuzda Sekine Duâsı, etek kısmında Selvi ağacı sembolünde Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin isimleri, altında peygamberlerin kabul olmuş duaları, sol tarafta Hz.Ali’nin Zülfikar kılıcı, kılıcı çevreleyen kısımda 14 secde ayeti, eteklerde sağlı sollu sanatsal ay yıldız, içinde 4 büyük meleğin isimleri, en alt kısımda Müteşâbih ayetler ve kufi Allah lafızları, tüm zeminde boydan boya İmam Bûsîrî ve Kasîde-i Bürde şiiri nakşedilip boyun kısmına da Osmanlıca Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan yazıldı. Tüm eser abdestli çalışarak hazırlandı. Cuma günü başlanıp Cuma günü tamamlandı.