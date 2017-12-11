Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, almış olduğu duyum ve yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu, piyasaya kaçak akaryakıt sürdükleri iddia edilen bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Manisa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, atık yağ ve kimyasal maddeleri birleştirip elde ettikleri kaçak akaryakıtı piyasaya sürdükleri iddia edilen 9 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi.
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Kocaeli’de kaçak akaryakıt operasyonu: 9 gözaltı
Kocaeli il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, piyasaya kaçak akaryakıt sürdükleri iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.
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Bugün 13:29 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz