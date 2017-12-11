Kocaeli’de kaçak akaryakıt operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, almış olduğu duyum ve yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu, piyasaya kaçak akaryakıt sürdükleri iddia edilen bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Manisa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, atık yağ ve kimyasal maddeleri birleştirip elde ettikleri kaçak akaryakıtı piyasaya sürdükleri iddia edilen 9 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi.