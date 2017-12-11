RDF Karamürsel uçuşta: 0-3

Lider Maliye’yi mağlup eden Ziraat Bankası’nı deplasmanda 3-0 yenen temsilcimiz, üst üste 6, dokuzuncu maçında da 7. galibiyetine imza attı. Siyah Beyazlılar maçın setlerini 25-16, 25-21 ve 25-15 kazandı.

FAVORİLER KAZANDI

Diğer maçlarda İnegöl Oylat Kaplıcaları, SGK’yı 25-22, 25-17 ve 25-19, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Bursa Voleybol’u 25-13, 25-20 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup ederek iddialarını sürdürdü. Bilindiği üzere Yeni Kandıraspor, bütçe yetersizliği nedeniyle üst üste 2 maça çıkmadı ve ligden ihraç edildi. Bu durum Kocaeli’nin ve Kandıra’nın ayıplarından biri olarak karşımıza çıktı.