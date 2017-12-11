Galatasaray'da Muslera'nın performansı düşüşte

Galatasaray Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden kaleci Fernando Muslera, son dönemde beklentilerin altında kalan performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı kulüpte 7'nci sezonunu geçiren ve taraftarların en fazla güvendiği isimlerin de başında gelen Uruguaylı file bekçisi, bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlandı. Süper Lig'de Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapılan son iki maçta yenilen bazı gollerde hatası olduğu yönünde eleştirilerin hedefi olan Muslera'nın performansı, Galatasaray takımının performansına etki eden önemli noktalardan biri olarak görülüyor.

Son 4 maçta 10 gol yedi

Galatasaray takımının birinci kalecisi konumundaki Fernado Muslera, oynanan son 4 lig maçında 10 golü engelleyemedi. Takımının bu sezon ligde oynadığı 15 maçta da 90 dakika sahada kalan tecrübeli eldiven, özellikle son maçlardaki performansıyla beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılı ekip, son 4 lig maçında ilk olarak Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilerek tarihi bir yenilgi yaşarken, ardından Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından, Beşiktaş derbisinde 3-0 mağlubiyeti önleyemedi. Son olarak ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını 4-2 kazanmayı başararak önemli bir geri dönüşe imza attı. Galatasaray bu 4 müsabakada rakiplerinin 10 kez filelerini havalandırmasına engel olamayarak, maç başına 2,5 gol yeme ortalamasıyla kötü bir istatistik yakaladı. Öte yandan, Medipol Başakşehir müsabakasında yenilen 5 gol, Fernando Muslera'nın Süper Lig kayerindeki en kötü istatistiği oldu.

En fazla forma giyen yabancı oyuncu

Fernando Muslera, lig tarihinde Galatasaray'ın en fazla forma giyen yabancı oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor. Geride kalan sezon, 188 karşılaşma ile Zoran Simovic'e ait olan rekoru kıran Muslera, toplam 215 müsabakaya ulaşarak kırılması oldukça güç bir istatistik yakalayıp, rekoru geliştirmeyi de sürdürüyor.

Kalesini gole kapatma rekoru elinde

Galatasaray tarihinin, bir lig sezonunda kalesini gole kapatma rekorunun sahibi de Fernando Muslera. Sarı-kırmızılı kulüpteki ilk yılı olan 2011-2012 sezonunun normal periyodunda çıktığı 32 maçın 16 sında gol yememe başarısı gösteren Muslera, 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında Claudio Taffarel'in, 2004-2005 sezonda ise Ali Faryd Mondragon'un 15 maçla elinde bulundurduğu kalesini gole kapatma rekorunu kırmayı başardı. Normal sezonda 90 dakika sahada kaldığı 32 maçın 16'sında gol yemeyen Urguaylı kaleci, o sezon ilk ve son kez uygulanan Süper Final etabındaki 6 maçın 3'ünde de kalesini gole kapatarak rekorunu 19 müsabakaya çıkardı.

En iyi performans ilk sezonunda

Galatasaray kariyerinde bir çok önemli başarı yaşayan Muslera, ligdeki en iyi performansını, ilk sezonunda ortaya koydu. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydiği 2011-2012 sezonunda Süper Final etabıyla birlikte 39 lig maçına çıkan Muslera, kalesinde sadece 29 gol görerek, maç başına 0,74 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti. En kötü performansını 33 maçta 46 gol yiyerek 1,39 ortalama yakaladığı 2015-2016 sezonunda elde eden tecrübeli eldivenin, bu sezon 15 maçta yediği 19 golle 1,26 ortalaması ise ikinci durumda yer alıyor. Muslera'nın Galatasaray kariyerinde sezonlara göre lig performansları şöyle oldu:

SezonMaçYediği GolMaç başı ortalama2017-201815191,262016-201734401,172015-201633461,392014-201532341,062013-201429250,862012-2013333312011-201239290,74