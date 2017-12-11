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Birlikspor 15 dakikada mağlup oldu

Kocaeli Birlikspor TFF 2.Lig Kırmızı Grup 16.Hafta karşılaşmasında Tuzlaspor’a konuk oldu.

Tuzla deplasmanında oyuna iyi başlayamayan 2.lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, ilk 15 dakikada yediği 2 golle mağlup oldu. Puan farkını düşürmek isteyen temsilcimiz arayı 3 puan daha açtı. Tuzla Belediye Sahası’nda sağanak yağış altında oynanan karşılaşmaya iyi başlayamayan Kırmızı-Beyazlılar, rakibin baskısına uzun süre direnemedi. Ev sahibi takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Ferhat’ın ortasıyla 6 pas üzerinde kafayla buluşan Hacı Mustafa’nın golüne engel olamayan Birlikspor, daha 10’uncu dakikada 1-0 geriye düştü. Maç 2-0 sona ererken üç puan daha kaybetti.

BATURMAN: POZİSYON BULDUK, DEĞERLENDİREMEDİK

Savunma hatalarından dolayı ilk 15 dakikada 2-0 geriye düştüğümüzü belirten teknik direktör Bülent Baturman ise açıklamasında “ikinci yarı dikine oynadık, adam eksilttik ve pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Haftaya Bodrum’u yenmek zorundayız. Maçın zor olacağını biliyorduk. Neticesinde bizim birkaç puan üzerimizde olan takımdı. Oyuna çok kötü başladık. Geçen hafta yaşadığımızın kopyasını yaşadık. İlk 15 dakikada savunma hatalarından dolayı 2-0 mağlup duruma düştük. Ondan sonra biraz toparladık” dedi.

Bugün 13:57 TSİ - Spor

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